Dave Franco und Alison Brie hatten Quickie im Disneyland

Dave Franco (40) hat in der neuesten Folge des Podcasts "Call Her Daddy" einige pikante Details aus seinem Leben preisgegeben. Im Gespräch mit Gastgeberin Alex Cooper (30) verriet der Schauspieler unter anderem, dass er Sex auf der "Pirates of the Caribbean"-Fahrt in Disneyland hatte. "Etwas könnte dort zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert sein", erklärte Dave vielsagend und fügte hinzu, dass er und Alison Brie (42) dabei sehr diskret vorgingen, auch wenn es im gesamten Park Kameras gibt.

Neben den intimen Bekenntnissen wurde das Interview zusätzlich durch spielerische und humorvolle Elemente aufgelockert. Alex stellte Dave das beliebte Spiel "F***, Marry, Kill" vor, bei dem er zwischen seinen berühmten Kollegen Zac Efron (37), Jonah Hill (41) und Channing Tatum (45) wählen musste. "Ich liebe sie alle", stellte Dave klar, bevor er sich entschied, Channing zu heiraten, Jonah eine Chance im Schlafzimmer zu geben und Zac "auf keinen Fall" töten zu wollen. Auch stellte ihn die Moderatorin vor die Herausforderung, seinem besten Freund eine peinliche Nachricht zu schicken. Dave entschied sich für eine SMS an "Bad Neighbours"-Kollege Christopher Mintz-Plasse mit dem Inhalt: "Ich habe gerade meine STD-Ergebnisse erhalten." Dieser antwortete genauso locker mit: "Hast du dir was eingefangen?"

Privat scheint Dave ein ebenso lockeres wie liebevolles Verhältnis zu seiner Ehefrau zu haben. Das zeigte sich besonders, als er ihr während des Podcasts schrieb, inspiriert durch ein Gespräch über Kostüme: "Haben wir noch dieses Entenkostüm von Halloween?" Alison reagierte prompt und schlagfertig: "Ich glaube nicht, aber wir könnten sicher ein neues bestellen." Die beiden sind seit 2017 verheiratet und in der Öffentlichkeit als entspanntes, humorvolles Paar bekannt, das keine Scheu hat, auch mal über sich selbst zu lachen.

Instagram / alisonbrie Dave Franco und Alison Brie, Juni 2023

Getty Images Dave Franco, Schauspieler

Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023