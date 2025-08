Konkurrenz für Max Suhr: Claudia Obert steht auch auf Frauen

Reality-TV-Ikone Claudia Obert (63) und ihr jüngerer Partner Max Suhr (27) gehen mittlerweile schon seit rund drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Dass Claudia es mit der Monogamie in der Beziehung nicht so ernst nimmt, verriet sie bereits im vergangenen Jahr. Bei der Sommerparty von Olivia Jones (55) plauderte die Luxus-Lady im Interview mit Influencerin und Streamerin Emily Furz noch weitere Details zu ihrem Liebesleben und ihren Vorlieben aus. In dem Gespräch, das sie auf Instagram hochlud, fragte Emily die 63-Jährige, ob sie sich neben Männern auch zu Frauen hingezogen fühle. "Ja, fühle ich", antwortete Claudia klar und machte damit deutlich, dass ihr Max neben männlicher auch weibliche Konkurrenz hat.

Die Hamburgerin erinnerte sich dabei an eine Zeit in ihrem Leben zurück, die ihre freizügige Haltung geprägt hat: "Ich habe ja vier Jahre in Paris gelebt und da ging es so frivol zu, da wusste man nicht, schraubt jetzt eine Alte an mir rum oder ein Alter." Auf die Frage, was sie denn an Frauen besonders anziehend finde, antwortete sie knapp und bestimmend: "Das Gehirn." Dies gelte übrigens auch bei Männern, denn mit Dummheit könne sie einfach gar nichts anfangen. Ihre unverblümte Sprache sorgte für Schmunzler, war aber ganz im Stil der als schlagfertig bekannten Champagner-Liebhaberin.

Schon im vergangenen Jahr hatte Claudia kein Geheimnis daraus gemacht, dass in ihrer Beziehung mit Max Offenheit und Freigeist großgeschrieben werden. Wie sie im RTL-Interview ausplauderte, sei es dabei auch nicht nur ihr vorbehalten, nach anderen Liebhabern und Liebhaberinnen Ausschau zu halten. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", erklärte die Unternehmerin damals und stellte klar: "Er könnte mich ja trotzdem noch lieben, wo ist denn das Problem?" Ihr Partner schien mit dieser Regelung ebenfalls ganz entspannt umzugehen und gab der Reality-TV-Ikone sogar augenzwinkernd den Tipp, sie könne ruhig auch noch mal "etwas im Bett dazulernen".

RTL Max Suhr und Claudia Obert beim Sommerhaus-Wiedersehen 2023

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr und Claudia Obert im September 2023