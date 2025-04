Fans sorgen sich wegen langer Funkstille um Andreas Gabalier

Andreas Gabalier (40) versetzt seine Fans aktuell in große Sorge: Der Schlagerstar scheint seit Wochen wie vom Erdboden verschluckt. Zuletzt trat er Mitte Februar in der "Giovanni Zarrella Show" auf und präsentierte dort seine Single "Jukeboxblues". Seitdem gibt es kaum Lebenszeichen von ihm. Vor allem an Ostern wunderten sich Fans, als auf seinem Instagram-Profil statt persönlicher Worte nur ein nüchternes Gewinnspiel zu seinen Konzerten erschien. "Das Konzert ist mir völlig egal, wichtiger wäre, mal wieder was von dir zu hören! Hoffe, es geht dir gut!", kommentierte ein besorgter Social-Media-Nutzer anlässlich der Funkstille.

An den Osterfeiertagen der vergangenen Jahre war Andreas stets aktiv, teilte zum Beispiel Fotos mit seiner geliebten Großmutter Hermine. Doch dieses Mal bleibt er nicht nur auf Social Media stumm und wird laut oe24 zudem auch im öffentlichen Leben vermisst. In Velden am Wörthersee, wo Andreas als offizieller Botschafter gilt, wurde er zu Ostern ebenfalls nicht gesichtet – wo gerade ein laufendes Verfahren rund um sein luxuriöses Penthouse, sein Zweitwohnsitz, für Gesprächsstoff sorgt. Sein Anwesen gehört zu einem Gebäudekomplex, der den österreichischen Behörden zufolge nicht ordnungsgemäß genutzt werde. Dem Gebäude drohen sogar Abriss oder Umbauten, sollte die rechtliche Situation ungünstig ausfallen. Der "Hulapalu"-Interpret soll sich währenddessen in die Ramsau in der Steiermark zurückgezogen haben.

Ab Ende Juni plant der Österreicher auf große 2025-Sommer-Tournee zu gehen. Das kündigte Andreas im Januar mit einem Video auf seinem Instagram-Kanal an – der bis dato letzte Clip, in dem er persönlich zu sehen war. "Da ist euer Volks-Rock'n'Roller back in time 2025 in großer Vorfreude auf einen riesigen Konzert-Sommer ab Ende Juni und das Ganze geht dann bis in den Oktober hinein, wenn es wieder heißt: 'Volks-Rock'n'Roll returns, ein Hulapalu auf uns'", weihte der 40-Jährige seine Fans damals ein.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreasgabalier_official Andreas Gabalier mit seiner Oma Hermine, Weihnachten 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Anzeige Anzeige