Andreas Gabaliers Musik hilft ihm durch schwere Zeiten

Andreas Gabalier (40) hat emotional offenbart, wie sehr ihn der Verlust seiner nächsten Angehörigen geprägt hat. Der Sänger verlor 2006 seinen Vater und zwei Jahre später auch seine Schwester. Um den Schmerz zu verarbeiten, fand er Trost in der Musik. Sein Lied "Amoi seg' ma uns wieder" widmete er den Verstorbenen und beschrieb es als wichtiges Werk seiner Heilung. "Dieses Lied hat mir damals Halt gegeben", erklärte Andreas in einem Interview mit SWR. Die emotionale Bedeutung dieses Songs spiegelt sich auch in seinen Auftritten wider, bei denen er das Stück stets mit seinen Fans teilt.

Die Musik wurde für Andreas nicht nur ein Weg der Trauerbewältigung, sondern auch eine Möglichkeit, sich und andere mit Hilfe seiner Konzerte zu stärken. Dabei spielt auch der Glaube eine bedeutende Rolle – dieser wurde ihm bereits von seiner Großmutter mit auf den Weg gegeben. "Glaube gibt mir auch spätestens seit dem Tod meiner kleinen Schwester immer wieder so ein bisschen Zuversicht und Halt", erzählt er im Interview. Neben der Verarbeitung dieses prägenden Schicksalsschlags brachte ihn seine Karriere um die Welt: Sein Album "Ein neuer Anfang" nahm er in Nashville auf, inspiriert von der pulsierenden Musikszene der Stadt, die perfekt zu seinem selbst geschaffenen Genre, dem "Volks-Rock’n’Roll", passt.

Aktuell ist der Sänger auf den Bühnen Europas zurück, wo er sein Publikum mit seiner einzigartigen Mischung aus Heimatklängen und modernen Einflüssen begeistert. Mit einer groß angelegten Open-Air-Tournee feiert er den Sommer und bringt seine Fans in 16 Städten zum Tanzen. So erleben diese die mitreißende Kraft von Andreas' Musik, energiegeladenen Shows und seiner emotionalen Verbindung. Trotz seiner Rückschläge zeigt der Sänger mit jedem Auftritt, dass seine Leidenschaft für die Musik und die Nähe zu seinen Fans für ihn nicht nur eine Berufung, sondern auch eine Form des persönlichen Neuanfangs sind.

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Instagram / andreasgabalier_official Andreas Gabalier mit seiner Oma Hermine, Weihnachten 2024