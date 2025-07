Andreas Gabalier packt über Skandal um Conchita Wurst aus

Andreas Gabalier (40) hat sich erstmals ausführlich zu den Ereignissen rund um seinen kontroversen Auftritt bei den Amadeus Music Awards 2015 geäußert. Damals sorgte der Volks-Rock'n'Roller mit seiner Dankesrede für einen Skandal: "Man hat’s nicht leicht auf der Welt, wenn man als Manderl noch auf a Weiberl steht", sagte er und erntete dafür Buhrufe aus dem Publikum. Die Aussage fiel in eine Zeit, in der Conchita Wurst (36) für ihre Botschaft der Vielfalt gefeiert wurde. Jahre später gesteht Andreas in seinem Podcast "Gabalier - Hinter der Lederhose", dass der Satz von "einem Bier zu viel" beeinflusst gewesen sei und nicht als Angriff auf Conchita gedacht war.

Im Podcast erklärte Andreas Gabalier, dass er sich damals frustriert gefühlt habe, da er trotz höherer Verkaufszahlen in mehreren Kategorien gegen Conchita Wurst verloren habe. Die darauffolgenden Homophobie-Vorwürfe hätten ihn tief getroffen, erklärt er: "Ich bin nicht homophob. Ich habe drei schwule Pärchen im Freundeskreis, mit denen ich ein sehr herzliches Verhältnis pflege." Als Versuch der Wiedergutmachung brachte Andreas später den Song "Liebeleben" heraus, eine Ballade, die gleichgeschlechtliche Liebe thematisiert. Doch der Song fand weder bei seinen Fans noch bei der LGBTQ+-Community Anklang. "Das war der größte Flop meiner Karriere", gibt er heute enttäuscht zu.

Andreas, der seit Jahren als "Volks-Rock'n'Roller" in der Musikszene bekannt ist, erklärt, dass die damaligen Geschehnisse ihn persönlich geprägt haben. "Man kann es nie allen recht machen", sagt der Sänger, der verrät, dass ihm seine Musik durch schwere Zeiten hilft. Er habe gelernt, sich auf seine Fan-Community zu konzentrieren und keinen Versuch mehr zu unternehmen, jeden zufriedenstellen zu wollen. In den vergangenen Jahren scheint er, abseits von solchen Kontroversen, auf seine bewährte Mischung aus Musik und Bühnenshow zu setzen, die ihm eine treue Anhängerschaft beschert hat. Privat lebt der Musiker zurückgezogen, sein Hauptaugenmerk liegt laut eigenen Aussagen auf seiner Leidenschaft für die Musik.

Getty Images Andreas Gabalier im Januar 2024

Getty Images Conchita Wurst performt am 7. Mai 2023 in England.

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024