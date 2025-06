Andreas Gabalier startet große Open-Air-Tournee mit 16 Shows

Andreas Gabalier (40) meldet sich musikalisch zurück! Der Volks-Rock'n'Roller startet seine große Open-Air-Tournee, die ihn quer durch die Stadien und Arenen bringt. Bis Herbst wird der Sänger in insgesamt 16 Städten auftreten, darunter auch in Dresden und seiner Heimat Österreich. "Wir können es kaum erwarten, mit euch durch den Sommer zu tanzen, zu singen und einfach das Leben zu feiern!", schrieb Andreas auf Instagram und versprach unvergessliche Konzerterlebnisse voller Energie und Hits wie "Hulapalu". Schon am Freitag fällt der Startschuss mit einer mitreißenden Show in Mönchengladbach, die seine Fans sicher kaum abwarten können.

Andreas' Open-Air-Konzerte sind sorgfältig über die Sommer- und Herbstmonate hinweg verteilt. Unter anderem wird er am 15. und 16. August Kitzbühel in gewohnt ausgelassener Manier zum Kochen bringen. Sein großes Tour-Finale ist für den 31. Oktober in der Wiener Stadthalle geplant, bevor er am 6. Dezember in Flachau ein Hulapalu-Winteropening gibt. "Seid ihr bereit für unvergessliche Momente, jede Menge Energie und ganz viel Hulapalu?", fragte der "I sing a Liad für di"-Interpret überschwänglich im Netz. Offenbar kann auch er es kaum noch abwarten.

Der Musiker ist vor allem für seinen Hit "Hulapalu" und seine energiegeladenen Bühnenauftritte bekannt. Doch auch die ruhigen Töne beherrscht er, wie er etwa mit Liedern wie "Amoi seg' ma uns wieder" in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis stellte. In dem Lied verarbeitet er den Suizid seines Vaters Wilhelm und den Tod seiner kleinen Schwester Elisabeth. Vor wenigen Tagen würdigte er die elf Opfer des Amoklaufs an einer Schule in Graz auf einer Gedenkfeier mit seinem emotionalen Hit. "Ich hatte Gänsehaut ohne Ende", berichtete Andreas anschließend gegenüber Puls24.

Getty Images Andreas Gabalier im Juni 2025

Getty Images Andreas Gabalier im Oktober 2022

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024