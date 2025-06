Sein Fitness-Geheimnis: So bleibt Andreas Gabalier in Form

Andreas Gabalier (40) verrät, dass es für ihn keine Woche ohne Sport gibt. Der "Volks-Rock'n'Roller" hält sich das ganze Jahr über fit und betont, dass er keine Phasen kennt, in denen er entweder exzessiv trainiert oder sich Auszeiten nimmt. "Ich versuche, das ganze Jahr gut drauf zu sein", erklärte er gegenüber Kurier. Seine Fitnessroutine spielt sich vor allem draußen in der Natur ab: Wenn Zeit, Wetter und seine Freunde oder Familienmitglieder mitspielen, zieht es ihn auf die Berge. Für den österreichischen Musiker gehört Bewegung ganz selbstverständlich zum Alltag.

Neben der Musik schlägt sein Herz ganz klar auch für den Sport. So gibt Andreas offen zu, ein großer Fan des Fußballclubs Sturm Graz zu sein – schließlich liegt der Verein fast vor seiner Haustür. Wenn es passt, schaut er sich die Spiele auch gern im Stadion an. Doch nicht nur Fußball begeistert ihn: Ob Formel 1, Skifahren oder Eishockey – der Sänger interessiert sich für viele Sportarten und bleibt auch als Zuschauer immer am Ball.

Nach einer kurzen Auszeit zeigt sich Andreas wieder voller Energie und Vorfreude auf die kommenden Monate. Seine Leidenschaft für Sport ist ungebrochen – ebenso wie die tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat. Der Sänger bleibt seinem Weg also treu: eine gesunde Balance aus Bewegung, Natur und Gemeinschaft. Für seine Fans ist er damit ein echtes Vorbild, das zeigt, wie man Job, Alltag und Freizeit vereinen kann. Und manchmal gehört eben auch eine wohlverdiente Verschnaufpause dazu.

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Giovanni Zarrella Show", August 2024

Getty Images Andreas Gabalier, Schlagerstar

