Frühe Transition: Giuliana Farfalla hatte weibliche Pubertät

Giuliana Farfalla (29), eine der bekanntesten Transfrauen Deutschlands, hat in einer Pressemitteilung von RTLZWEI intime Einblicke in ihre Lebensgeschichte gegeben. Die ursprünglich aus Germany's Next Topmodel bekannte Schönheit schilderte, schon als Kind genau gewusst zu haben, dass sie als Frau leben möchte. Bereits im Teenageralter, noch bevor die männliche Pubertät einsetzen konnte, habe sie daher Medikamente eingenommen und die ersten geschlechtsangleichenden Operationen vornehmen lassen. "Tatsächlich wusste ich schon früh, dass ich eine Frau bin und habe demnach Hormonblocker bekommen", verriet Giuliana, die in Kürze bei Kampf der Realitystars antreten wird. Ihre Mutter habe sie auf ihrer Reise von Anfang an unterstützt, da auch sie früh gespürt habe, dass sie "ein kleines Girl, eine kleine Diva" sei.

Dank der frühzeitigen medizinischen Maßnahmen habe Giuliana, wie sie selbst berichtet, keine männliche Pubertät durchlebt und sei bis heute mehr als froh über diese Entscheidung. "Das wollte ich auch gar nicht. Ich habe runtergeschaut und gedacht, das gehört nicht zu mir", so die Herbolzheimerin. Zwar mag Giulianas Geschichte rückblickend den Eindruck erwecken, dass alles reibungslos verlief, doch der Weg zu ihrer heutigen Identität erforderte dennoch viel Mut und Entschlossenheit. Fans feiern die 29-Jährige daher besonders für ihre Offenheit, über das Thema zu sprechen: Mit ihrer Präsenz in verschiedenen TV-Formaten trägt sie entscheidend dazu bei, die mediale Sichtbarkeit von Transmenschen zu erhöhen und gleichzeitig gesellschaftliche Vorurteile abzubauen.

Giuliana wurde durch ihren Auftritt bei "Germany's Next Topmodel" 2018 einer breiten Öffentlichkeit bekannt und schrieb als erste Transfrau in der Castingshow Geschichte. Eine noch größere Fangemeinde gewann sie, als sie sich öffentlich zu ihrer Transition bekannte, worauf unmittelbar weitere Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten folgten. Während die Öffentlichkeit sie als mutige Aktivistin feiert, erscheint Giuliana in Interviews weiterhin bodenständig. In einer früheren Aussage schwärmte sie von ihrer Mutter, die ihr stets den Rücken stärkte, und betonte, wie wichtig familiäre Unterstützung für junge Transmenschen sei. "Meine Mutter hat mir die Kraft gegeben, zu der Frau zu werden, die ich heute bin", erklärte sie.

