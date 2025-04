Transfrau Giuliana Farfalla wurde früher gemobbt

Giuliana Farfalla (29) spricht offen über ihre Vergangenheit. Die Reality-TV-Ikone aus Freiburg im Breisgau verrät gegenüber RTLZWEI, dass sie schon in jungen Jahren als "Paradiesvogel" aufgefallen sei – und darunter auch habe leiden müssen. Besonders in ihrer Heimatstadt, einer idyllischen, aber überschaubaren Studentenstadt, sei sie durch ihre Andersartigkeit schnell ins Blickfeld geraten und sogar gemobbt worden. Die Kampf der Realitystars-Kandidatin betont jedoch: "Ich bin eine Kämpferin und gebe nicht auf."

Schon früh habe Giuliana erkannt, dass sie sich im eigenen Körper nicht wohlfühle. Ihr Coming-out als Transfrau und der Weg zu sich selbst waren mit vielen Schwierigkeiten verbunden. In Freiburg, wo sie geboren wurde, sei das Leben für jemanden wie sie nicht immer einfach gewesen. Sie erinnert sich: "Ich wurde unterdrückt. Ich wurde auch gemobbt. Ich will gar kein Mitleid. Das hat mich alles stärker gemacht." Die negativen Erfahrungen ihrer Jugend haben die Reality-TV-Bekanntheit geprägt und sie auf ihrem Weg begleitet.

Abseits des Rampenlichts ist Giuliana bekannt für ihren offenen Umgang mit persönlichen Themen und Herausforderungen. Freunde und Fans schätzen besonders ihren Mut und ihre Authentizität. Im Gespräch hebt sie immer wieder hervor, wie wichtig es ihr sei, anderen Menschen in ähnlichen Situationen eine Stimme zu geben. Durch ihre Teilnahme an verschiedenen Fernsehformaten konnte sie sich ein Netzwerk aufbauen und inspirierte viele mit ihrer Geschichte. Ihr Lebensmotto, trotz aller Widerstände niemals aufzugeben, hat sie nicht nur als Model, sondern auch als wichtige Stimme in der LGBTQ+-Community etabliert.

Giuliana Farfalla, Dubai-Auswanderin

Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Teilnehmerin

