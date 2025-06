"Eiskalt": Stephen bricht KDRS-Challenge mit Giuliana ab

Für Giuliana Farfalla (29) wurde es bei Kampf der Realitystars zuletzt ein wenig einsam: Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin zog mit ihrer Entscheidung in der sechsten Stunde Wahrheit den Groll ihrer Mitstreiter auf sich. Sie stimmte für Can Kaplans Exit und kickte ihn somit raus, obwohl sie vorher vorgeschlagen und alle überredet hatte, Stephen Dürr (50) rauszuwählen, was der Schauspieler anschließend herausfand – und das wird Giuliana später zum Verhängnis. Nach der Wand der Wahrheit haben die Kandidaten die Chance, nacheinander je vier Mitstreiter für den Exit zu nominieren. Nur diese vier Nominierten können bei der kommenden Stunde der Wahrheit rausgewählt werden – und nur die Stimme des letzten wählenden Kandidaten zählt. Und diese kommt von Stephen, denn nach ihm hat nur noch Frank Fussbroich (57) die Wahl, doch der lehnte das Angebot, seine Kollegen zu nominieren, ab. Für den Exit nominiert sind dank Stephen also letztendlich Giuliana, Can, Dennis Lodi und Anouschka Renzi (60).

Am nächsten Morgen löst Stephen auf und erklärt seine Gründe für die Nominierungen. Giuliana scheint dem Alles was zählt-Star nicht böse zu sein. Sie hofft, ihr Verhalten bald wiedergutmachen zu können – und ihre Chance bietet sich schon wenige Momente später. Die Nominierten können sich in einem Safety-Spiel sichern. Weil sie weiß, wie gut ihre Chancen mit ihm stehen, zu gewinnen, wählt Giuliana Stephen und Tara in ihr Team. Sollte sie gewinnen, ist sie von der Nominierungsliste gestrichen. Stephen fühlt sich mit der Wahl zwar ziemlich überrumpelt, versichert ihr jedoch, in der Challenge sein Bestes zu geben, um ihr zum Safety zu verhelfen.

Doch dann lässt er sie in der letzten Minute hängen: "Ich habe Stolz und ich bin mir selbst treu, Giuliana. Du hast hinterrücks versucht, mich zu Fall zu bringen und mir vorneherum gesagt, dass du mich nicht wählen wirst. Allein, dass ich hier stehe, sorgt schon für Unmut bei den anderen. Es geht mir gegen den Strich, ich kann es nicht machen", verkündet er lautstark, dass er nicht mit ihr antreten wird und sorgt bei seinen Teampartnerinnen für Entsetzen. "Das war eiskalt", reagiert Giuliana schockiert und rechnet direkt mit ihrem KDRS-Aus. Doch das Model darf antreten und ihr Glück versuchen – und das alleinige Spielen stellt sich sogar als Vorteil heraus.

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Stephen Dürr und Giuliana Farfalla

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star

Instagram / stephen_duerr Stephen Dürr, Schauspieler