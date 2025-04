Giuliana Farfalla will keinen "Transgender-Stempel" mehr

Giuliana Farfalla (29) will nicht länger auf ihre Identität als Transfrau reduziert werden. Die Reality-TV-Bekanntheit, die 2017 durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt wurde, erklärt in einer aktuellen Pressemitteilung von RTLZWEI: "Ich war als erstes Transgender-Model im deutschen Playboy, das war schon eine Ehre. Wobei ich sagen muss, ich möchte den Transgender-Stempel gar nicht mehr, ich bin eine richtige Frau."

Der Titel als "erste Transfrau im deutschen Playboy" brachte ihr damals zwar viel mediale Aufmerksamkeit, sei aber auch zu einer Art "Stempel" geworden, wie sie selbst sagt. Von diesem wolle sich das Model heute endgültig lösen: "Ich bin nicht mehr oder weniger wert als eine ganz normale Frau oder besser gesagt, ein Mensch. Ich möchte ganz normal behandelt werden."

Giuliana habe schon immer gewusst, dass sie im falschen Körper geboren worden sei. "Tatsächlich wusste ich schon früh, dass ich eine Frau bin und habe demnach Hormonblocker bekommen", erklärte sie dem Sender. Ihre Mama habe sie dabei immer unterstützt, wie Giuliana betont, denn sie habe immer gespürt, dass ihre Tochter "ein kleines Girl, eine kleine Diva" sei.

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star

RTL Giuliana Farfalla, Dubai-Auswanderin

