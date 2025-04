Schönes Leben: Giuliana Farfalla müsste nicht arbeiten gehen

Giuliana Farfalla (29) nimmt an der neuen Staffel Kampf der Realitystars teil. Sollte sich die GNTM-Bekanntheit am Promistrand von Thailand gegen ihre Mitstreiter durchsetzen, winken ihr am Ende 50.000 Euro Siegprämie – doch daran hat sie herzlich wenig Interesse. "Ich habe ein sehr schönes Leben, ein sehr angenehmes Leben. Das traut man sich heutzutage gar nicht mehr zu erwähnen, aber ich habe das Privileg, dass ich gar nicht arbeiten müsste", plaudert sie in einer Pressemitteilung von RTLZWEI über ihr Privatleben aus.

Seit ihrer Teilnahme an der Modelshow von Heidi Klum (51) im Jahr 2017 steht Giuliana in der Öffentlichkeit und verdient so ihr Geld. Eine Influencerin sei sie deshalb aber noch lange nicht. "Ich bin keine Influencerin. Meine letzte Kollaboration, wie man so schön sagt, ist schon drei, vier Jahre her", betont sie. Sollte sie tatsächlich gewinnen, möchte Giuliana ihren Liebsten mit dem Preisgeld etwas Gutes tun. "Also, von den 50.000 Euro werde ich auf jeden Fall meiner Familie etwas geben", ist sie sich sicher.

Damit reiht sie sich in eine Liste von ganz uneigennützigen Stars ein, die in diesem Jahr bei "Kampf der Realitystars" dabei sind. Auch Kandidat Stephen Dürr (50) würde das Preisgeld im Fall der Fälle an seine Liebsten abdrücken. "Das war das Versprechen, das ich meinen Kindern geben musste. Ein Monat Dreharbeiten gegen komplettes Abdrücken des Gewinns", erzählt der Schauspieler gegenüber RTLZWEI. Und auch Fußballstar Ailton (51) hat schon große Pläne: Er möchte mit seiner Prämie am liebsten seinem Heimatdorf in Brasilien eine Finanzspritze verabreichen.

RTLZWEI Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Teilnehmerin

RTLZWEI Stephen Dürr, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

