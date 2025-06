Ganze Gage? So viel ist Laura Giulianas KDRS-Rauswurf wert

Bei Kampf der Realitystars werden die prominenten Kandidaten auf den Prüfstand gestellt: Würden sie einen Teil ihrer Gage abgeben, um dafür einen unliebsamen Kollegen aus der Show zu kicken? Während einige der Stars ihrem Moralkompass treu bleiben und das Angebot ablehnen, wittert Laura Maria Lettgen eine einmalige Chance. Schon seit Anbeginn ihrer Zeit am Promistrand von Thailand möchte die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit ihre Kontrahentin Giuliana Farfalla (29) loswerden. Für Laura steht sofort fest: "Ich biete alles! All in."

Das Angebot funktioniert wie eine Auktion: Nur der Höchstbietende erhält die Erlaubnis, einen Mitstreiter zu eliminieren. Tatsächlich investiert Laura ihre komplette Gage, um Giuliana den Laufpass zu erteilen – jedoch fällt ihr Lohn für die Teilnahme an der Show nicht gerade üppig aus, wie sie selbst anerkennt. Dennoch verkündet das OnlyFans-Model stolz: "Ich biete sage und schreibe 10.000 Euro. Jeder einzelne Cent wird sich lohnen, wenn ich damit Giuliana aus der Sala rausbekomme." Für Laura besteht kein Zweifel, dass sie mit diesem Gebot die Auktion gewonnen hat. "Ich freue mich jetzt schon, weil ich glaube nicht, dass jemand noch mehr bietet als ich", ist sie sich sicher.

Für Laura ist Giuliana ein rotes Tuch – schon seit ihrer Ankunft am Starstrand kriselt es zwischen den beiden. Dabei kennen sich die beiden Blondinen schon viel länger. "Laura kenne ich aus meiner Heimatstadt, wir waren auch tatsächlich mal zusammen im Urlaub", schilderte Giuliana die gemeinsame Vergangenheit, machte jedoch schnell deutlich: "Es funktioniert einfach nicht." Auch Laura stellte direkt klar: "Irgendwie kann ich sie überhaupt nicht leiden und ich glaube, das beruht auch auf Gegenseitigkeit."

RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen, Giuliana Farfalla

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Influencerin