Giuliana Farfalla (26) hatte einen besonderen Plan! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gehörte zum Cast der vergangenen Adam sucht Eva-Staffel. Nach einem zwischenzeitlichen Flirt mit Ex on the Beach-Star Jay verließ sie die Liebesinsel aber Single. Kurz darauf kam die TV-Bekanntheit auch schon mit ihrem aktuellen Partner zusammen – und den kannte sie schon vor der Show. Aber warum hat Giuliana trotz einer sich anbahnenden Lovestory bei "Adam sucht Eva" mitgemacht? Sie verriet Promiflash: Die große Liebe zu finden, war nicht die wichtigste Intension hinter ihrer Teilnahme.

Das Model betonte, dass es zunächst nur eine rein körperliche Beziehung zu seinem heutigen Partner aufgebaut habe. "Dann kam die Anfrage von 'Adam sucht Eva' und ich wollte das unbedingt machen", erzählte Giuliana. Sie habe aber nicht nur befürchtet, etwas zu verpassen, sondern wollte vor allem ein Zeichen setzen – immerhin hat die Beauty eine besondere Vergangenheit. "Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht unbedingt bei 'Adam sucht Eva' mitmache, um jemanden kennenzulernen, sondern eher, um ein Vorbild zu sein – eine Powerperson. Ich wollte ein Vorzeigemodell sein als transsexuelle Frau", stellte sie klar.

Am Nacktstrand sei ihr aber immer mehr bewusst geworden, wie sehr sie an ihrem heutigen Partner hängt. "Unter anderem deswegen habe ich das abgebrochen. Ich hatte genug von der Nacktheit", erinnerte sie sich. Die Teilnahme an der Show bereut die 26-Jährige aber keineswegs. "Es hat mir auch bei meinem Selbstbewusstsein geholfen und dabei, zu wissen, was ich will", hielt sie fest.

Adam sucht Eva, RTL II Giuliana Farfalla und Jay bei "Adam sucht Eva"

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Model

Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla und ihr Freund

