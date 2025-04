Krasses Gerücht: Ist Ranbir Kapoor der nächste James Bond?

Ranbir Kapoor (42) sorgt aktuell für internationale Schlagzeilen. Gerüchten zufolge könnte der Bollywood-Star eine Schlüsselrolle im kommenden James Bond-Film übernehmen, der unter der Regie von Hollywood-Actionexperte Michael Bay (60) entstehen soll. Wie das Portal Tellychakkar berichtet, habe es bereits erste Gespräche zwischen Ranbir und der Produktionsfirma gegeben. Sollte das Engagement zustande kommen, wäre es sein Debüt in einem Hollywood-Blockbuster. Neben ihm sind angeblich auch Ana de Armas (36), die ihre Rolle als Paloma aus "No Time to Die" erneut spielen könnte, und Chiwetel Ejiofor (47) für den Cast im Gespräch. Ob er sogar als Hauptdarsteller infrage kommen könnte, bleibt offen. Gedreht werden soll frühestens ab Juni 2025.

Es wird spekuliert, dass die Bond-Reihe mit diesem Film einen Reboot wagt, der die Geschichte des MI6-Agenten in eine frühere Zeit – möglicherweise die 1950er oder 1960er Jahre – zurückversetzen soll. Laut Berichten der britischen Zeitung The Sun könnte der kommende Streifen den Fokus auf die bisher jüngste Besetzung der Hauptrolle legen und sich somit deutlich von Daniel Craigs (57) düsterer und reiferer Interpretation des ikonischen Spions abheben. Offizielle Bestätigungen fehlen bisher jedoch: Sowohl Ranbirs als auch Michael Bays Management schweigen zu den Gerüchten.

Der talentierte Promi-Spross hat sich in seiner Heimat bereits als Megastar etabliert. Der Sohn von Schauspiellegende Rishi Kapoor steht aktuell unter anderem für Nitesh Tiwaris "Ramayana" und Sanjay Leela Bhansalis "Love and War" vor der Kamera. Privat lebt er nach einigen heiß diskutierten Affären und Romanzen heute ein glückliches Familienleben mit seiner Ehefrau und Schauspielkollegin Alia Bhatt (32) sowie ihrer gemeinsamen kleinen Tochter Raha.

Getty Images Daniel Craig, September 2021

Getty Images Ranbir Kapoor, seine Tochter Raha und seine Frau Alia Bhatt, Dezember 2023

