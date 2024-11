Ranveer Singh und Deepika enthüllen den Namen ihrer Tochter

Die beiden Bollywoodstars Deepika Padukone (38) und Ranveer Singh (39) hießen Anfang September ihr erstes gemeinsames Kind willkommen – eine Tochter. Seit der Geburt in Mumbai halten sich die glücklichen Eltern in Bezug auf ihren Familienzuwachs eher bedeckt. Jetzt überraschen die Eheleute allerdings mit der Bekanntgabe des Babynamens. Auf Instagram teilen sie eine neue Aufnahme, welche die Füßchen des Babys zeigt und verrät: "Dua Padukone Singh. 'Dua' bedeutet Gebet – denn sie ist die Antwort auf unsere Gebete. Unsere Herzen sind mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt. Deepika und Ranveer."

In den Kommentaren unter dem Beitrag sind zahlreiche Fans total aus dem Häuschen. Sogar prominente Kollegen aus der indischen Filmbranche sind entzückt – wie zum Beispiel Alia Bhatt, die mit etlichen Herz-Emojis reagiert. Auch die Namenswahl selbst begeistert Deepikas Follower. So betont ein Anhänger "Was für ein wunderschöner Name!" Ein weiterer Nutzer schreibt "Der beste Name, den ihr hättet wählen können!"

Die erfreuliche Nachricht der Schwangerschaft enthüllten die beliebten Inder bereits Anfang März dieses Jahres auf Social Media. Auch die Geburt ihrer Dua teilte das berühmte Ehepaar auf Instagram mit den Worten "Willkommen, Baby Girl". Neben der offiziellen Bekanntgabe des Geschlechts verrieten sie zudem das genaue Geburtsdatum: Demnach erblickte ihr Nachwuchs am Sonntag, dem 8. September 2024, das Licht der Welt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, Dezember 2018

Anzeige Anzeige