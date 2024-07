Sorgt Ioan Gruffudd etwa finanziell nicht für seine Kids?

Die Schlagzeilen um das Scheidungsdrama von Alice Evans (52) und ihrem Ex Ioan Gruffudd (50) scheinen kein Ende zu nehmen! Zuletzt schien es so, als hätte sich das zerstrittene Ex-Paar – zumindest teilweise – vor Gericht geeinigt: Medienberichten zufolge soll der Schauspieler Alice monatlich eine gewisse Summe für die zwei gemeinsamen Kinder und Ehegattenunterhalt zahlen. Doch wie nun aus neuesten Gerichtsdokumenten, die Daily Mail vorliegen, hervorgeht, soll Ioan seine Ex gar nicht finanziell unterstützen – und das bereits seit zwei Monaten! "Während ich kämpfe, um Essen für die Kinder auf den Tisch zu bringen, jettet Ioan um die Welt", behauptet Alice in den Unterlagen.

Außerdem betont die 52-Jährige, dass Ioan für sich und seine Verlobte Bianca Wallace mehrere Luxusuhren und "einen teuren Verlobungsring" gekauft habe, während sie bald auf Lebensmittelmarken angewiesen sein soll – belegen kann sie diese Käufe jedoch nicht. Aufgrund seines angeblich "verschwenderischen Lebensstils" bittet Alice nun das Gericht, den Vater ihrer Kinder zu verpflichten, ihr bis zu einem Gerichtsverfahren Ehegatten- und Kindesunterhalt zu zahlen. "Alice beantragt öffentliche Unterstützung, weil sie nicht in der Lage ist, sich selbst und die Kinder zu versorgen. Ioan ist in der Lage, Ehegattenunterhalt zu zahlen, da er ein höheres Einkommen erzielt", betont zudem Alice' Anwalt. Wann der Prozess stattfinden wird, ist bislang aber noch nicht bekannt.

2007 hatten sich Alice und Ioan das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren durften die Filmstars ihre zwei gemeinsamen Kinder Ella und Elsie auf der Welt begrüßen. Nach 14 Jahren reichten Alice und Ioan schließlich die Scheidung ein – und liefern sich seitdem einen regelrechten Rosenkrieg. Ende vergangenen Jahres schienen sich die Wogen jedoch zu glätten – der 50-Jährige willigte ein, seine Ex finanziell zu unterstützen: Wie TMZ damals berichtete, ist er eigentlich dazu verpflichtet, monatlich 1.378 Euro pro Kind und 6.428 Euro Ehegattenunterhalt zu zahlen.

Getty Images Alice Evans und Ioan Gruffudd mit ihren Kindern Ella und Elsie, Mai 2018

Instagram / aliceevansgruff Ioan Gruffudd und Alice Evans mit ihren Töchtern

