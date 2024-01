Halbes Jahr nach Scheidung: Ioan Gruffudd hat sich verlobt!

Ioan Gruffudd (50) will auf dem Papier wieder ein verheirateter Mann sein. Der Schauspieler hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinem turbulenten Liebesleben auf sich aufmerksam gemacht. Im Sommer wurde nach einem langen Rosenkrieg endlich seine Ehe mit Alice Evans (52) geschieden. Seit knapp über zwei Jahren ist der "Fantastic Four"-Darsteller bereits wieder glücklich vergeben. Nun wollen Ioan und seine Bianca endlich den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen: Sie haben sich verlobt!

Das machte das Paar jetzt mit einem süßen Bild auf Instagram publik. Die beiden teilten ein Foto, auf dem Bianca stolz ihren Ring präsentiert – ein funkelndes Schmuckstück mit zwei weißen und einem grünen Diamanten. Sie lächelt Ioan glücklich an und schwärmt in der Bildunterschrift: "Das Wertvollste ist passiert." In der Kommentarspalte häufen sich bereits die Glückwünsche. "Ich freue mich so sehr für euch. Eure Liebe ist für die Ewigkeit", heißt es unter anderem.

Wie glücklich Ioan und Bianca sind, hatten sie erst vor wenigen Wochen unter Beweis gestellt. Paparazzi erwischten den Filmstar und seine Liebste bei einem Rendezvous im Park. Sie saßen auf einer Picknickdecke und gaben sich immer wieder Küsse.

Anzeige

Getty Images Bianca Wallace und Ioan Gruffudd im November 2022

Anzeige

MEGA Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Ioan Gruffudd und Bianca Wallace im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de