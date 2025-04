Kylie Jenner entdeckt neue Art der Nähe mit ihrem Timothée

Kylie Jenner (27) und Timothée Chalamet (29) sorgen erneut für Schlagzeilen: Zwischen der Reality-TV-Queen und dem gefeierten Schauspieler knistert es offenbar gewaltig. Seit die beiden im Juli 2023 erstmals als Paar gesichtet wurden – kurz nachdem Kylie ihre Beziehung zu Travis Scott (33) beendet hatte – scheint ihre neue Liebe kaum noch zu bremsen zu sein. Wie ein Insider dem Magazin Life & Style verriet, verbringen Kylie und Timothée jede freie Minute miteinander und genießen besonders die Zeit zu zweit: "Kylie ist komplett hypnotisiert von Timmy. Wenn sie könnte, würden sie jeden Tag im Bett verbringen", heißt es aus dem engen Umfeld der Unternehmerin. Dabei sei es nicht nur die körperliche Seite, die ihr den Kopf verdrehe – Timothée wisse genau, wie er Kylie glücklich machen kann.

Berichten zufolge schwärmt Kylie regelrecht von ihrer Beziehung – und das soll auch ihr engster Freundeskreis mitbekommen. Laut dem Insider habe Timothée ihr eine völlig neue Welt der Intimität eröffnet. "Sie sagt, sie hat Nähe auf einem ganz neuen Level mit ihm erlebt", wurde im Magazin berichtet. Es soll aber nicht nur um Leidenschaft gehen: Die beiden verbringen offenbar auch abseits des Schlafzimmers viel Zeit miteinander, reden stundenlang und genießen das Gefühl, von ihrem Partner geschätzt zu werden. Gerüchten zufolge soll Timothée zuletzt sogar nach Verlobungsringen in Paris Ausschau gehalten haben – die Rede ist von Schmuckstücken bis zu 300.000 Dollar. Auch gemeinsame Besichtigungen luxuriöser Immobilien in Paris und Mailand sollen stattfinden, was die Gerüchte um eine baldige Verlobung weiter anheizt.

Kylie und Timothée sind nicht nur beruflich ein echtes Power-Paar, sondern harmonieren laut Insidern auch privat überraschend gut. Während Kylie als Unternehmerin und Social-Media-Star weltweit für Aufsehen sorgt, hält sie ihr Liebesleben meist privat – doch bei Timothée scheint sie so verliebt wie lange nicht mehr. Freunde beschreiben die Atmosphäre zwischen beiden als "vertraut und tief", viele seien überrascht, wie offen und ungezwungen Kylie in ihrer neuen Beziehung wirke. Vor allem schätze Kylie an Timothée, dass er sich ehrlich für sie als Mensch interessiere – abseits vom Glamour, Social Media und Familienimperium. Ihr Umfeld will zudem beobachtet haben, dass insbesondere die offene Kommunikation zwischen den beiden für eine ganz andere Dynamik in Kylies Leben sorgt. Man darf gespannt sein, wohin diese Hollywood-Romanze noch führt.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Anzeige Anzeige

ActionPress/ PictureLux Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige