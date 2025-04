Feiern Kylie Jenner und Timothée Chalamet bald Verlobung?

Timothée Chalamet (29) und Kylie Jenner (27) scheinen ihre Beziehung auf das nächste Level heben zu wollen. Wie ein Insider verriet, haben die beiden Stars in ihrem engen Kreis offen darüber gesprochen, dass eine Verlobung "eher früher als später" ansteht. Seit ihren ersten gemeinsamen Auftritten bei den Golden Globes im Januar und den Oscars im März präsentieren sich der Schauspieler und die Unternehmerin immer häufiger zusammen in der Öffentlichkeit. Und die beiden sollen sich bereits darüber im Klaren sein, dass sie "den Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen", verriet eine Quelle gegenüber OK!.

Die Beziehung begann Medienberichten zufolge im Frühjahr 2023, nachdem sich das Paar bei der Pariser Fashion Week im Februar kennengelernt hatte. Inzwischen ist Timothée nicht nur für Kylie ein fester Bestandteil ihres Lebens, sondern auch für ihre beiden Kinder aus der Beziehung mit Travis Scott (33): Tochter Stormi und Sohn Aire. Wie Insider gegenüber OK! berichteten, sei der "Dune"-Star oft bei Kylie zu Hause und habe eine starke Bindung zu den Kleinen aufgebaut. "Die Kinder verehren ihn, und Kylie ist überglücklich darüber, dass er so gut mit ihnen auskommt", so eine Quelle. Der Reality-Star soll anfangs Bedenken gehabt haben, ob ihr Lebensstil Timothée abschrecken könnte, doch diese Sorgen haben sich offenbar nicht bewahrheitet.

Zuvor wurde allerdings bekannt, dass Timothées Familie die schnell wachsende Beziehung kritisch sieht. Besonders die gegensätzlichen Persönlichkeiten von Kylie und Timothée wurden in der Vergangenheit von seinem Umfeld infrage gestellt. Auch Kylies öffentliche Präsenz und ihr Streben nach medialer Aufmerksamkeit sollen laut Insidern Spannungen verursacht haben. Doch solche Meinungen scheinen den Schauspieler nicht zu stören: Er soll sogar Kontakte zu alten Freunden auf Eis gelegt haben, um sich auf seine Partnerin zu konzentrieren. Kylies Alltag als erfolgreiche Unternehmerin und Mutter von zwei Kindern mag anspruchsvoll sein, doch für Timothée scheint das kein Hindernis darzustellen und vielleicht gehen beide schon bald den nächsten Schritt in Richtung gemeinsame Zukunft.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit Aire und Stormi, März 2025

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet und Model Kylie Jenner turteln bei den 97. Oscars 2025

