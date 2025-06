Warum Lisa Kudrow "The White Lotus 4" ablehnen könnte

Lisa Kudrow (61) offenbarte kürzlich, warum sie zögert, eine Rolle in der vierten Staffel von The White Lotus anzunehmen, sollte ihr diese angeboten werden. In einem Gespräch mit Kollegin Parker Posey (56) im Rahmen der Variety-Reihe "Actors on Actors" erklärte die Schauspielerin, dass sie großen Respekt vor dem Schöpfer der Serie habe. "Ich liebe Mike White. Ich habe ihn mal auf einer Party getroffen", verriet Lisa, fügte aber hinzu, dass sie nervös werde, wenn es um sehr düstere Rollen gehe: "Ich versuche, so etwas zu vermeiden."

Parker, die in der dritten Staffel der Serie Victoria Ratliff spielte, zeigte sich begeistert von der Idee, Lisa in einer kommenden Staffel zu sehen, und ermutigte sie, sich auf das Projekt einzulassen. Mit einem Augenzwinkern schlug Parker sogar vor, dass eine TikTok-Kampagne Lisa den Weg zur Serie ebnen könnte, doch diese schmunzelte nur und hielt die Idee für eher unrealistisch. Generell zeigte sie sich zurückhaltend: "Ich könnte auch nicht Mikes Geschmack entsprechen, was völlig in Ordnung ist." Die HBO-Serie "The White Lotus" ist seit ihrer Premiere 2021 für ihre überraschenden Wendungen und ihren Fokus auf die Abgründe hinter der Fassade eines luxuriösen Urlaubs bekannt. Jede Staffel spielt in einem anderen Land, wobei die dritte Staffel zuletzt in Thailand angesiedelt war.

Bekannt wurde Lisa vor allem durch ihre Rolle als liebenswerte und chaotische Phoebe Buffay in Friends, einer Figur, die eher für ihren Humor als für schwere Dramatik steht. Nicht nur ihre Fans, sondern auch sie selbst zeigt sich immer noch begeistert von der Serie. Lisas Karriere zeigt jedoch, dass sie durchaus vielseitig ist. Mike White verriet nach dem Ende der letzten Staffel in einem Interview, dass er die Serie aber auch ein wenig verändern möchte: "Für die vierte Staffel möchte ich ein wenig aus dem Sprachgebrauch ‚Wellen gegen Felsen‘ herauskommen. Aber es gibt immer Platz für weitere Morde in den White Lotus Hotels."

Anzeige Anzeige

Getty Images Parker Posey bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike White bei der Premieren Aftershowparty von "The White Lotus" Staffel vier in Bangkok

Anzeige Anzeige