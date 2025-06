Patrick Schwarzenegger inspirierte mit "White Lotus" Porno

Während eines Auftritts in der Sendung "Live With Kelly and Mark" am 6. Juni brachte Patrick Schwarzenegger (31) die Moderatoren Kelly Ripa (54) und Mark Consuelos ordentlich zum Lachen, als er eine peinliche Begegnung mit einem Fan schilderte. Der Schauspieler, der in der dritten Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" den Charakter Saxon Ratliff spielte, erzählte von einem Moment im Fitnessstudio, als er von einem Fan angesprochen wurde. Dieser erklärte, dass sein Freund gerade die Rolle von Saxon Ratliff in einem Erwachsenenfilm mit dem Titel "Tight Lotus" übernommen habe. Diese ungewöhnliche Geschichte sorgte nicht nur bei den Moderatoren, sondern auch beim Publikum für große Erheiterung.

Patrick berichtete weiter, dass die Reaktionen auf seinen Auftritt in "The White Lotus" einen unerwarteten Einfluss auf sein Leben haben. Die Rolle, in der sein Charakter in eine ungewöhnliche und kontroverse familiäre Handlung verwickelt war, führte nicht nur zu einem Karriereaufschwung, sondern auch zu kuriosen Momenten im Alltag. So erzählte er, dass manche Menschen ihn auf der Straße nicht mehr Patrick nennen, sondern nur noch "Saxon". Kelly nahm diese Geschichte humorvoll auf, fragte aber auch spaßeshalber, ob er sich dadurch nun als "seltsam" wahrgenommen fühle. Patrick erwiderte lachend, dass zumindest einige ihn wohl so sähen.

Patrick, der vor allem aus Filmen wie "Midnight Sun" bekannt ist, hat in der Schauspielwelt seinen eigenen Weg gefunden, auch wenn er als Sohn von Arnold Schwarzenegger (77) in große Fußstapfen tritt. Sein familiärer Hintergrund sowie sein Charme und seine Schlagfertigkeit, wie auch in der TV-Show zu sehen, machen ihn zu einem Publikumsliebling. Während Kelly und Mark über seine neue Bekanntheit im ungewöhnlichen Kontext witzelten, schienen sie auch beeindruckt davon, wie souverän Patrick mit humorvoller Selbstironie auf die Situation reagierte. Die unvergessliche Anekdote dürfte sicher noch eine Weile in Erinnerung bleiben und zeigt, dass auch peinliche Momente charmant gemeistert werden können.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyripa Kelly Ripa und Ehemann Mark Consuelos in ihrer gemeinsamen Talk-Show "Live with Kelly and Mark"

Anzeige Anzeige

Getty Images Patrick Schwarzenegger im Februar 2025

Anzeige Anzeige