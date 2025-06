Papa Arnold reagiert auf Patrick Schwarzeneggers Nacktszene

Arnold Schwarzenegger (77) und sein Sohn Patrick Schwarzenegger (31) haben sich kürzlich in einem Doppel-Interview für die Reihe "Actors on Actors" von Variety über ein Thema unterhalten, das beide Gemüter bewegt hat. In der dritten Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" spielt Patrick die Rolle des Saxon Ratliff – und zeigt dabei in einer expliziten Szene alles. Arnold ließ es sich nicht nehmen, die Szene humorvoll zu kommentieren: "Ich hab deinen Hintern gesehen – und plötzlich auch deinen 'Weenie'", scherzte er. Trotz anfänglicher Überraschung war Arnold auch voller Stolz auf seinen Sohn und zollte ihm Respekt für seine schauspielerische Leistung.

Die Nacktszene, die für Patrick keine große Herausforderung darstellte, war seine bewusste Entscheidung, um die Authentizität seines Charakters zu bewahren. Bereits im Vorfeld hatte er sich dafür ausgesprochen, die Szene komplett freizügig zu drehen. Inspiriert von seinem Vater, der ebenfalls in Filmen wie "Conan der Barbar" oder "Terminator" Haut zeigte, scheint auch Patrick seinen Platz in Hollywood zu festigen. Arnold merkte an, dass auch er durch seine Nacktszene im "Terminator"-Eröffnungsakt zu einer Leinwandikone wurde. Maria Shriver (69), Patricks Mutter, zeigte sich derweil gelassen: "Ich habe ihn geboren. Es ist keine große Sache", äußerte sie sich in der "Jamie Kern Lima Show" zu dem Thema.

Arnold, der mit einer erfolgreichen Karriere als Schauspieler und Politiker selbst ein breit aufgestelltes Vorbild ist, hat seinen Kindern stets den Rücken gestärkt. Für Patrick bedeutet das wohl mehr als alle Kritikerstimmen zusammen. Die Familie Schwarzenegger zeigt trotz aller Besinnung auf Privates oft ihre Verbundenheit – ob durch Interviews, öffentliche Auftritte oder schlichtweg offenes Lob füreinander. Patricks Auftritt in "The White Lotus" markiert nicht nur einen weiteren Karriereschritt für ihn, sondern ist auch ein Beweis dafür, dass gewisse Eigenschaften und Werte in der Familie weitergegeben werden.

Getty Images Patrick Schwarzenegger und Maria Shriver, März 2018

Emma McIntyre/Getty Images Arnold und Patrick Schwarzenegger im Oktober 2017

