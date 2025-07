Nicole Kidman träumt von einer Rolle in "The White Lotus"

Nicole Kidman (58) hat in einem Interview mit IndieWire ihre Begeisterung für die preisgekrönte Serie "The White Lotus" von Mike White zum Ausdruck gebracht. "Ich bin ein großer Fan von Mike White, also würde ich alles machen, was er schreibt, weil ich ihn einfach phänomenal finde", schwärmte sie. Trotz ihrer offensichtlichen Bewunderung wurde die Schauspielerin bisher jedoch nicht für eine Rolle in der Serie angefragt. Mit Blick auf die angekündigte vierte Staffel bleibt die Möglichkeit jedoch offen, dass die Oscar-Preisträgerin bald in einem der Luxusresorts der Serie einchecken könnte.

Die Anthologie-Serie "The White Lotus" hat sich bei Kritikern und Publikum einen Namen gemacht und begeistert mit einem außergewöhnlichen Konzept. Jede Staffel beginnt mit dem Fund einer Leiche, deren Identität erst am Ende enthüllt wird. Währenddessen verfolgt die Handlung verschiedene Figuren in einem luxuriösen Hotel, wo die Fassade heiler Urlaubswelt schnell bröckelt und dunkle Geheimnisse ans Licht kommen. Mit beeindruckenden Kritiken und zahlreichen Preisen, darunter 15 Prime-Time-Emmys, hat sich die Serie als einer der aktuellen Höhepunkte des Fernsehens etabliert und könnte für Nicole Kidman eine spannende neue Herausforderung bieten.

Nicole Kidman ist bekannt dafür, sich nicht auf ein Genre festzulegen und in ihren Rollen emotional wie körperlich an ihre Grenzen zu gehen. Neben Serien wie "Nine Perfect Strangers", deren zweite Staffel sie kürzlich promotete, hat sie noch viele weitere Projekte in Angriff genommen. Mit ihrem skurrilen Humor faszinierte sie Fans auch durch die Idee, all ihre früheren TV-Charaktere in einer einzigen Serie aufeinandertreffen zu lassen. Nicole betont immer wieder, wie sehr sie ihre beruflichen Möglichkeiten schätzt, und es scheint, dass sie in ihrem Streben nach unvergesslichen Rollen noch lange nicht anhalten wird.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Mike White im November 2013

Getty Images Nicole Kidman bei der Met Gala, Mai 2025