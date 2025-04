In diesem neuen Film übernimmt Sydney Sweeney die Hauptrolle

Sydney Sweeney (27) überrascht ihre Fans mit einer weiteren spannenden Hauptrolle: Die Schauspielerin wird als Star im neuen Film "Split Fiction" zu sehen sein, der auf dem gleichnamigen Videospiel basiert. Die Regie übernimmt Jon M. Chu (45), der zuletzt mit der Verfilmung von Wicked für Begeisterung sorgte. Noch ist nicht bekannt, ob Sydney die Figur Mio Hudson oder Zoe Foster verkörpern wird, da die zweite Hauptdarstellerin noch gesucht wird. Die Dreharbeiten sind laut Filmstarts.de für das kommende Jahr angesetzt, wobei Sydney zudem als Produzentin aktiv sein wird – ein weiterer Schritt, der ihren Einfluss in Hollywood unterstreicht.

Die Verfilmung von "Split Fiction" vereint spannende und kreative Köpfe: Das Drehbuch stammt von Rhett Reese und Paul Wernick, die bereits für Blockbuster wie Deadpool & Wolverine verantwortlich waren. "Split Fiction" erzählt die Geschichte zweier höchst unterschiedlicher Schriftstellerinnen, die sich nach einer tückischen Falle plötzlich in einer virtuellen Welt wiederfinden. Diese stammt aus ihren eigenen Geschichten. In immer neuen, genreübergreifenden Welten zwischen Science-Fiction, Fantasy und Realität müssen sie versuchen, gemeinsam aus dem aberwitzigen Szenario zu entkommen. Jon M. Chu bringt seine Erfahrung aus Filmen wie "Crazy Rich" und "G.I. Joe – Die Abrechnung" in das Projekt ein und will das Publikum auf eine visuell spektakuläre Reise mitnehmen.

Auch abseits dieses Projekts bleibt Sydney nach wie vor schwer beschäftigt: Kürzlich kündigte sie ein Engagement für die Videospielverfilmung "OutRun" an und ist zudem an einer Realverfilmung der beliebten "Gundam"-Reihe beteiligt. Weiter geht es auch mit ihrer Rolle als Cassie in der Serie Euphoria, auf die sie sich schon sehr freut. Auch Fans warten schon sehnsüchtig auf die dritte und letzte Staffel.

Getty Images Sydney Sweeney im März 2025

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

