Werbespot: Sydney Sweeney verhilft Jeans-Marke zu Börsenboom

Obwohl Sydney Sweeneys (27) Jeans-Werbespot viel Kritik bekam, verschafft er dem Hersteller jetzt einen gigantischen Erfolg. In dem gerade einmal 30 Sekunden langen Clip bewirbt die Schauspielerin die Jeans-Marke American Eagle Outfitters. Dank eines vermeintlich cleveren Wortspiels und ihres frechen Witzes crasht der Spot jetzt den Aktienkurs der Marke. Wie unter anderem Welt berichtet, ließ Sydney die Aktie der Marke zwischenzeitlich um 22 Prozent explodieren, was den Gesamtwert um etwa 357 Millionen Euro ansteigen ließ. Damit beschert die "The White Lotus"-Darstellerin American Eagle Outfitters mit einer Werbung einen Erfolg, für den manche Unternehmen Jahre oder Jahrzehnte arbeiten.

Im Netz viral ging der Clip aber vor allem wegen des Wortspiels, das Sydney benutzt. Mit einem Augenzwinkern sagt sie in die Kamera: "Sydney Sweeney has great jeans!" Zu Deutsch bedeutet das "Sydney Sweeney hat tolle Jeans!" Der Begriff Jeans bezieht sich hier aber auf den englischen Ausdruck für Gene, der im Klang ähnlich ist. Damit wäre die Aussage aber eher, dass Sydney gute Gene hat. Die Aussage wurde im Netz von den Usern zerrissen, denn ihrer Meinung nach ist sie unterschwellig rassistisch. "Das passiert, wenn man keine farbigen Menschen im Raum hat. [...] Diese Werbekampagne hat sich so sehr auf dieses 'clevere' Wortspiel und diesen Gag verrannt, dass die Leute im Raum nicht mitbekommen haben, was für jeden, der nicht weiß ist, so offensichtlich ist", erklärt ein Nutzer laut Financial Express online. Es geht darum, dass hier eine nicht nur weiße, sondern blonde und blauäugige Schauspielerin eingesetzt und durch die Blume als Person mit guten Genen bezeichnet wird.

Die Kritik richtet sich aber eher gegen den Hersteller als gegen Sydney selbst. Dass die 27-Jährige aber auch ein Gespür für cleveres Marketing hat, bewies sie zuletzt. Erst im Juni zeigte sie ihren Fans bei Instagram ihre neueste Kooperation mit einer Eiscreme-Kette. Mit dieser brachte sie eine ganze Kollektion mit dem Namen "Sweet on Sydney" auf den Markt. Darin finden die Fans Kreationen wie ein Regenbogen-Sorbet oder eine Schokoladenwaffel. "Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass Eiscreme mir immer das größte Lächeln ins Gesicht zaubert", schwärmte Sydney in dem zugehörigen Werbespot.

