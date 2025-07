Sydney Sweeney genießt Jetski-Action mit unbekanntem Mann

In Sydney Sweeneys (27) Datingleben ist mal wieder Action angesagt. Die Euphoria-Bekanntheit verbrachte am vergangenen Wochenende eine Auszeit an einem See in Idaho, umgeben von Freunden und Familie. Doch besonders ins Auge fiel ihre Nähe zu einem attraktiven, bisher unbekannten Mann, mit dem sie innige Momente teilte. Ob auf einem Jetski, bei einem Abstecher zu einer Seilschaukel oder einfach am Ufer – Sydney und ihr Begleiter wirkten auf Fotos von Daily Mail sichtlich vertraut und ausgelassen.

Der Ausflug folgte auf eine turbulente Zeit für die Hollywood-Größe. Nach ihrer Trennung von ihrem langjährigen Partner und ehemaligen Verlobten Jonathan Davino scheint sie nun ihrem Alltag zu entfliehen. Ihre Rückkehr in das gemütliche Lakehouse, das sie einst für ihre Mutter gekauft hat, war offensichtlich auch eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mit Freunden und Familie an ihrer Seite scheint sich Sydney eine wohlverdiente Auszeit von ihrem hektischen Schauspielerleben zu nehmen.

Seit Sydney im Mai offiziell das Ende ihrer Verlobung bestätigt hat, steht ihr Liebesleben immer wieder im Fokus der Medien. Schon zahlreiche Flirts wurden der 27-jährigen Schönheit nachgesagt. Zuletzt soll sie mit niemand Geringerem als Tom Brady (47) angebandelt haben. Bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig sollen die beiden laut Medienberichten auffällig viel Zeit miteinander verbracht haben. Ein Insider verriet der Daily Mail, dass der Star-Quarterback Sydney "regelrecht umgarnte". Die Schauspielerin suche derzeit jedoch nichts Ernstes.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025

Getty Images Tom Brady, NFL-Star