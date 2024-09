Sydney Sweeney freut sich schon auf Rückkehr von "Euphoria"

Die dritte Staffel der erfolgreichen Serie Euphoria wird von den Fans schon sehnlichst erwartet. Immerhin flackerte das Finale der zweiten Staffel bereits vor zwei Jahren über den Bildschirm. Auch eine der Hauptdarstellerinnen freut sich schon sehr darauf, an das Set zurückzukehren: Sydney Sweeney (26) spielt Cassie Howard, eine der polarisierendsten Figuren der Show. Im Interview mit People erzählt sie: "Ich freue mich schon sehr darauf, wieder in Cassie einzusteigen. Sie ist für mich definitiv eine der speziellsten Figuren und ich liebe meine Euphoria-Familie, also freue ich mich darauf."

Bisher werden die meisten Details zur Handlung der Serie noch geheim gehalten. Zurzeit wird nur immer wieder angeteasert, dass die dritte Staffel einen großen Zeitsprung beinhalten werde – ungefähr fünf Jahre sollen zwischen dem Ende der vergangenen Staffel und den neuen Folgen vergangen sein. Ob Sydney bestimmte Wünsche für die Entwicklung ihres Charakters hat? "Ich liebe die verrückte Cassie. Also je verrückter es wird, desto besser", findet die "Madame Web"-Darstellerin. Sie möge es, die dunklere Seite von Cassie zu erkunden, wisse aber selbst nicht wirklich, was die finale Staffel von "Euphoria" für sie bereithalten wird.

Obwohl Sydney schon vor der Serie in verschiedenen Filmen mitgemacht hatte, war es ihre Darstellung als Cassie, die ihr den Durchbruch verschafft hat. Seitdem stand sie unter anderem für "The White Lotus", "The Handmaid's Tale", "Wo die Lüge hinfällt" und den Thriller "Immaculate" vor der Kamera. Wie schafft sie es da, auf dem Boden zu bleiben? Sie umgibt sich mit ihren Freunden, die "nichts mit der Filmbranche zu tun haben", erklärte die US-Amerikanerin im Interview mit Cosmopolitan. Sydney meinte: "Man kommt mal aus dieser Blase raus und man sieht, was wirklich wichtig ist im Leben."

Sky Atlantic Sydney Sweeney in der Serie "Euphoria"

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

