Influencerin Misha Agrawal stirbt mit 24 Jahren durch Suizid

Misha Agrawal war mit ihren 358.000 Followern eine erfolgreiche Influencerin. Doch jetzt ist sie mit gerade einmal 24 Jahren verstorben. Das bestätigte ihre Schwester in einem Post auf Mishas Instagram-Account. "Meine kleine Schwester hatte ihre Welt um Instagram und ihre Follower herum aufgebaut, mit dem einzigen Ziel, eine Million Follower zu erreichen und liebevolle Fans zu gewinnen. Als ihre Followerzahlen zu sinken begannen, war sie verzweifelt und fühlte sich wertlos. Seit April war sie zutiefst deprimiert, umarmte mich oft und weinte", heißt es in dem Statement. Die junge Frau habe Angst gehabt, ihre gesamte Karriere zu verlieren, sollten die Zahlen weiter sinken.

Auch wenn ihre Schwester, wie sie selbst angibt, versucht habe, Misha aufzumuntern und sie ermutigt hat, Instagram nur als ein Hobby zu betrachten, habe sich der Gemütszustand der Netz-Bekanntheit immer mehr verschlechtert. "Ich forderte sie auf, sich auf ihr Glück zu konzentrieren und Ängste und Depressionen loszulassen. Leider hat meine kleine Schwester nicht auf mich gehört und wurde so sehr von Instagram und den Followern vereinnahmt, dass sie unsere Welt für immer verlassen hat. Tragischerweise war sie so verzweifelt, dass sie sich das Leben nahm und unsere Familie am Boden zerstört zurückließ", schreibt Mishas Schwester weiter und bestätigt damit auch die Todesursache.

Und dabei schien Mishas Karriere gerade erst begonnen zu haben. Neben ihrer Arbeit als Influencerin versuchte sie nämlich auch, in der Beauty-Branche Fuß zu fassen. Sie gründete sogar ihre eigene Marke namens Mish Cosmetics, mit der sie nachhaltige und wirksame Naturkosmetik produzieren wollte. Der Tod ihrer Gründerin ist auch für das Unternehmen schwer zu begreifen. Sie verabschieden Misha in einem emotionalen Statement: "Es schmerzt uns, mitzuteilen, dass unsere Gründerin, Misha Agrawal, verstorben ist. Sie hat MishCosmetics.in und Mish Hair Oil mit Liebe, Passion und einem Traum, der alles verändern sollte, aufgebaut."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / themishaagrawalshow Misha Agrawal, März 2025

Instagram / themishaagrawalshow Misha Agrawal, Januar 2025