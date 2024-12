Lady Dis Nichte Kitty teilt niedliche Urlaubsschnappschüsse

Lady Kitty Spencer (34) teilt charmante Eindrücke aus ihrem Weihnachtsurlaub – und dabei stiehlt ihre kleine Tochter Athena allen die Show. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Cousine von Prinz William (42) ein seltenes Foto der Einjährigen, die darauf fröhlich am weißen Sandstrand von Monaco herumtollt. Gekleidet in einen rosa-weiß gestreiften Overall mit entzückenden Rüschenärmeln strahlt Athena pures Urlaubsfeeling aus. Offenbar ließ die kleine Familie in diesem Jahr die englische Kälte hinter sich und entschied sich für ein sonniges Weihnachtsfest unter Palmen.

Für Kitty ist Athena das beste Geschenk, wie sie bereits zum Muttertag dieses Jahres auf Instagram betonte: "Es ist die größte Freude meines Lebens, deine Mama zu sein. Ich liebe dich bedingungslos." Den Namen ihrer Tochter hielt sie lange unter Verschluss, bevor sie ihn im Juli mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Social Media enthüllte. Darauf zu sehen: Athena in einem Sommerkleid, wie sie aus einem Fenster schaut, während Kitty ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf drückt. "Athena sieht die Welt vorbeiziehen", betitelte die stolze Mama ihren Beitrag.

Kitty genießt nicht nur die Feiertage mit ihrer Tochter, sondern auch ihr Eheleben mit dem 30 Jahre älteren Michael Lewis, den sie 2018 über gemeinsame Freunde kennenlernte. Die beiden wurden drei Jahre darauf in einer glamourösen Zeremonie in der imposanten Villa Aldobrandini in Frascati, Italien, getraut – eine der berühmtesten Villen in der Region Latium. Berichten zufolge feierten zahlreiche prominente Gäste mit, darunter It-Boy Simon Huck, Schauspieler Idris Elba (52) und Model Pixie Lott (33).

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencers Tochter Athena

Getty Images Lady Kitty Spencer, Cousine von Prinz William

