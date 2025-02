So liebevoll erinnern sich Prinzessin Dianas Nichten an sie

Prinzessin Diana (✝36), die am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam, bleibt für ihre Familie unvergessen. Ihre Nichten Lady Kitty Spencer (34) und deren Zwillingsschwestern Lady Eliza und Amelia Spencer denken nach wie vor viel an sie. "Leider waren wir sehr jung, als sie starb", berichtete Eliza vor wenigen Tagen im Interview mit Hello! Magazine und fügte hinzu: "Natürlich hätte ich mir gewünscht, mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Ich habe jedoch einige besondere Erinnerungen an sie."

Sie, Kitty und Amelia hätten Diana als "unglaublich warm, mütterlich und liebevoll" in Erinnerung. Auch wenn sie nicht viel Zeit mit ihrer Tante verbringen konnten, erlebten sie die wenigen Momente, die sie mit ihr hatten, als positiv. "Sie hat immer versucht, eine Bindung zu uns aufzubauen, und hatte ein Talent dafür, in die Herzen von Kindern zu schauen", schwärmte Eliza damals. Wie berühmt ihre Tante war, hätten die Töchter von Dianas Bruder, Charles Spencer (60), erst in späterem Alter begriffen. "Wir wussten immer nur, dass sie unsere Tante war", berichtete Eliza schon vor vier Jahren in einem Interview mit dem britischen Magazin Tatler.

Familie ist für die Spencer-Töchter extrem wichtig. Wie ihre Tante Diana, Mama von Prinz William (42) und Prinz Harry (40), ist auch Kitty mittlerweile Mutter. Im März des vergangenen Jahres bekamen sie und ihr Mann Michael Lewis eine Tochter namens Athena. Trotz ihres Jobs als Vollzeit-Mama ist Kitty zusammen mit ihren Schwestern fester Bestandteil der britischen High Society. Zu wichtigen Events wie dem Royal Ascot, den Wimbledon Championships oder Shows der Fashion Week sind die drei Frauen stets eingeladen.

Getty Images Lady Kitty Spencer, Lady Eliza Spencer und Lady Amelia Spencer bei den Centrepoint Awards 2024

Getty Images Lady Kitty Spencer, 2021