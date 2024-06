Dianas Nichte Lady Kitty Spencer enthüllt Namen ihres Babys!

So heißt der kleine Wonneproppen also! Bereits im März dieses Jahres wurde bekannt, dass die Nichte von Prinzessin Diana (✝36), Lady Kitty Spencer (33), völlig überraschend Mama geworden ist. Nun verrät die Britin nicht nur, dass es sich bei ihrem Nachwuchs um ein Mädchen handelt, sondern auch gleich den besonderen Namen, den sie trägt! Auf Instagram teilt die Blondine ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie mit der Kleinen an einem Fenster steht und ihr einen liebevollen Kuss auf den Kopf drückt. "Athena sieht die Welt vorbeiziehen", betitelt Kitty den Beitrag.

Ihre Follower sind total begeistert von dem Namen, der immerhin eine Variante von Athene ist, die als Kriegsgöttin der griechischen Mythologie gilt. "Endlich sucht sich jemand mal einen Namen mit einer wahren Bedeutung aus", kommentiert ein Nutzer schwärmend das Foto. Dem schließen sich noch weitere Fans an: "Ich liebe ihren Namen" oder auch "Was für ein fantastischer griechischer Name!"

Die freudigen News um die Geburt der kleinen Athena verkündete Kitty damals ebenfalls auf Instagram. "Es ist die Freude meines Lebens, deine Mama zu sein, mein Kleines. Ich liebe dich bedingungslos. Alles Gute zum Muttertag an alle, die heute feiern", schrieb die stolze Familienmama dazu. Es folgten viele Glückwünsche zu ihrem Mamaglück sowie überraschte Kommentare: "Ich wusste nicht, dass du Mutter geworden bist! Herzlichen Glückwunsch."

Getty Images Lady Kitty Spencer, 2021

Getty Images Lady Kitty Spencer, Prinzessin Dianas Nichte

