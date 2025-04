Lady Dis Nichte Kitty teilt ein seltenes Foto ihrer Tochter

Lady Kitty Spencer (34) hat ihre Fans mit einem entzückenden Einblick in ihr Familienleben überrascht. Auf Instagram teilte die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) ein besonders niedliches Foto ihrer Tochter Athena, die in ein pastellfarbenes Blumenkleid und weiße Turnschuhe gekleidet sowie mit Hasenohren auf dem Kopf durch einen sonnigen Park lief. Ein flauschiger Pompon als Hasenschwanz rundete das Outfit ab. Zu der süßen Aufnahme schrieb sie lediglich die liebevollen Worte: "Mein Osterhase."

Kitty hat seit der Geburt ihrer Tochter ihr Leben stark angepasst und sich bewusst dafür entschieden, Athena vor der Öffentlichkeit zu schützen – ihr Gesicht wurde bisher nie auf Fotos gezeigt. In einem Gespräch mit dem Magazin Tatler schwärmte die stolze Mama von ihrem Leben mit Athena und beschrieb sie als lebhaft und abenteuerlustig. Besonders eng sei die Verbindung zu ihren Zwillings-Tanten Amelia und Eliza Spencer, die Athena liebevoll wie einen "Drilling" in den Kreis einbinden, wie Kitty lachend betonte. Der Familienzusammenhalt scheint für die Spencers von zentraler Bedeutung zu sein.

Im März des vergangenen Jahres hatte das Model, das seit 2021 mit Michael Lewis verheiratet ist, auf Instagram enthüllt, dass sie still und heimlich Mama geworden ist. Der Name Athena, inspiriert von der griechischen Göttin der Weisheit, fand damals wie heute große Begeisterung bei ihren Fans. Athena ist das erste Kind der beiden und inzwischen der Mittelpunkt ihres Lebens. Kitty erklärte ebenfalls in dem Gespräch mit dem Magazin, dass sie ihre Modeltätigkeiten reduziert habe, um sich ganz ihrer Mutterrolle zu widmen: "Ich mache jetzt viel weniger, seit ich mein kleines Mädchen habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / kitty.spencer Kitty Spencers Tochter Athena, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lady Kitty Spencer, 2024

Anzeige Anzeige