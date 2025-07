Lady Dis Nichte Kitty macht Tochter zu ihrem Mode-Zwilling

Lady Kitty Spencer (34) hat auf Instagram entzückende Einblicke in ihren Italien-Urlaub mit Tochter Athena gegeben. Die Nichte von Prinzessin Diana (✝36) teilte Fotos von ihrem Aufenthalt "unter der toskanischen Sonne". Ein Highlight: Kitty und die zweijährige Athena posierten im zuckersüßen Partnerlook in lilafarbenen und weißen Kleidern von der Luxusmarke Dolce & Gabbana. "Lila ist derzeit Athenas Lieblingsfarbe, daher war der Fiat 500 ein voller Erfolg!", erklärte Kitty zu den Schnappschüssen mit ihrer Mini-Fashionista.

Neben dem stilvollen Partnerlook postete die stolze Mutter weitere Fotos, auf denen andere Outfits zu sehen waren. So trug Kitty bei einem Besuch in einem idyllischen Outdoor-Setting ein trägerloses Blumenkleid, während Athena im roten Kleid mit weißem Hut bezauberte. Gemeinsam besuchten sie den Schiefen Turm von Pisa, genossen eine Karussellfahrt und entdeckten einen lilafarbenen Fiat 500, der besonders Athenas Begeisterung weckte. Die Spencer-Tochter hat eine besondere Verbindung zu Italien – sie heiratete dort im Jahr 2021 den Modeunternehmer Michael Lewis.

Kitty ist ein totaler Familienmensch. Als Tochter von Charles Spencer (61) wuchs sie im Rampenlicht auf und gehört bereits seit Jahren zur High Society Großbritanniens. Zudem ist sie vor allem für ihre Verbindung zu Diana bekannt, mit der sie leider nicht viel Zeit verbringen konnte, da diese 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam. "Sie hat immer versucht, eine Bindung zu uns aufzubauen, und hatte ein Talent dafür, in die Herzen von Kindern zu schauen", erinnerten sich Kitty und ihre Schwestern Eliza und Amelia Anfang des Jahres im Interview mit Hello! Magazine an ihre verstorbene Tante.

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencer mit ihrer Tochter Athena im Juli 2025

Instagram / kitty.spencer Lady Kitty Spencer und ihre Tochter im Juli 2025

Getty Images Prinzessin Diana, 1997