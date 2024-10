Wie im Märchen: Lady Kitty Spencer bezaubert im Ballkleid

Lady Kitty Spencer (33), die Nichte der verstorbenen Prinzessin Diana (✝36), sorgte am Donnerstag in London für Aufsehen. Zu der glamourösen Bvlgari High Jewellery Gala in der National Gallery erschien das Model in einem atemberaubenden, fließenden Ballkleid, das an ein Ballerina-Kostüm erinnerte. Wie Fotos zeigen, die Hello vorliegen, enthielt das rosafarbene Kleid ein Korsett und war mit Blumen aus Satin geschmückt. Den märchenhaften Look rundete die Tochter von Earl Carles Spencer gekonnt mit funkelndem Diamantenschmuck ab.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Woche, dass sich das Model bei einem glamourösen Event in London zeigt. Gemeinsam mit ihren Schwestern Amelia und Eliza Spencer und ihrem Cousin Prinz William (42) besuchte die 33-Jährige am Montagabend die Centrepoint Awards. Bei dem Event einer Wohltätigkeitsorganisation wurden junge Menschen geehrt, die es aus der Obdachlosigkeit geschafft haben. William war als Schirmherr des Verbands der Ehrengast des Abends. "Ich bin sehr stolz auf meinen Cousin Prinz William für all das, was er tut und weiterhin tun wird [...]", schwärmte Lady Kitty von dem Engagement des Thronfolgers gegenüber Hello.

Abseits des Rampenlichts genießt Lady Kitty ihr Familienleben. Im März dieses Jahres ließ das Model eine echte Bombe platzen: Auf Instagram gab die 33-Jährige preis, dass sie heimlich Mama geworden ist. In einem süßen Video zeigte Kitty Aufnahmen von sich und ihrem Sprössling: "Es ist die Freude meines Lebens, deine Mama zu sein, mein Kleines. Ich liebe dich bedingungslos!"

Getty Images Lady Kitty Spencer, Lady Eliza Spencer und Lady Amelia Spencer bei den Centrepoint Awards 2024

Getty Images Lady Kitty Spencer, Cousine von Prinz William

