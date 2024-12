Ali Krieger reagiert auf Ashlyns Aussagen zu liebloser Ehe

Die Fußballspielerinnen Ashlyn Harris (39) und Ali Krieger (40) galten lange Zeit als absolutes Traumpaar. Vor etwa einem Jahr verkündeten die Sportlerinnen dann jedoch überraschend ihre Scheidung. Ashlyn habe sich von Ali nicht als Priorität behandelt gefühlt. Außerdem habe ihr die körperliche und emotionale Intimität gefehlt, begründete die 39-Jährige vor wenigen Tagen das Liebes-Aus. Nun zieht Ali nach: Auf Instagram veröffentlichte sie eine Erklärung, mit der sie offenbar auf Ashlyns Aussagen einging. "Ich muss mich derzeit mit einer Welle von Unehrlichkeit und Fehlinformationen über meine Ehe und mein Privatleben auseinandersetzen", konterte sie.

"Obwohl ich noch nicht bereit bin, eine formelle Erklärung abzugeben, fühle ich mich gezwungen, dies jetzt anzusprechen, um eine weitere Verzerrung der Wahrheit zu verhindern", stellte Ali zudem klar. Die Fußballerinnen haben zwei gemeinsame Kinder: ihre dreijährige Tochter Sloane und ihren zweijährigen Sohn Ocean. Für das Wohl ihrer Sprösslinge wolle Ali jedoch nicht weiter auf die Vorwürfe eingehen. Sie betonte: "Vor allem anderen bleibt der Schutz und das Wohlergehen meiner Kinder meine oberste Priorität."

Sowohl Ashlyn als auch Ali haben nach ihrer Trennung wieder neue Partnerinnen. Ashlyn ist seit Oktober 2023 mit der One Tree Hill-Bekanntheit Sophia Bush (42) liiert. Böse Zungen behaupten sogar, dass die Sportlerin ihre Ex-Frau mit der Schauspielerin betrogen haben soll. Mittlerweile hat auch Ali eine neue Liebe gefunden. Im "She Pivots"-Podcast verriet sie im Sommer dieses Jahres, dass es eine "wunderbare Person" an ihrer Seite gebe und sie dankbar sei, diese getroffen zu haben.

Getty Images Ashlyn Harris und Ali Krieger, Fußballerinnen

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush im Oktober 2024

