Deswegen haben sich Ashlyn Harris und Ali Krieger getrennt

Vor etwa einem Jahr hat Ashlyn Harris (39) die Scheidung von ihrer langjährigen Partnerin Alexandra "Ali" Krieger (40) eingereicht. Kurz wurde gemunkelt, ob Ashlyn damals eine Affäre mit ihrer jetzigen Partnerin Sophia Bush (42) hatte und sich deswegen scheiden ließ. Doch jetzt liefert die Fußballspielerin eine andere Erklärung. Im Podcast "Naked Sports With Cari Champion" erzählt sie: "Ich habe mich nicht wie eine Priorität gefühlt. Es gab keine Verbindung zwischen uns, weder emotional noch körperlich." Im Leben von Ali und ihr habe sich alles um die Fußballkarrieren der beiden Spielerinnen und die gemeinsamen Kinder gedreht. Irgendwann habe ihr dann etwas gefehlt.

Wie Ashlyn weiter erzählt, wurde sie "sehr, sehr gut darin, sich zu distanzieren" und die Dinge einfach zu akzeptieren, wie sie waren. Einmal habe sie sogar versucht, eine offene Ehe vorzuschlagen, um die Beziehung zu retten. "Es war mir so peinlich und ich schämte mich so sehr, dass ich nicht wusste, wie ich den Leuten sagen sollte, dass meine Frau mich nicht berühren will oder nicht intim sein will oder das nicht will", erinnert sie sich. Auf die Frage, ob Alexandra die Situation damals anders einschätzen würde, verneint Ashlyn vehement. "Nein, das kann sie nicht sagen, denn wir waren die ganze Zeit unserer Ehe über nicht intim. Ich meine, Fakten sind einfach Fakten", beteuert die Torhüterin.

Ashlyn und Alexandra haben sich im Jahr 2010 kennengelernt, als sie beide für das US-amerikanische Nationalteam ausgewählt wurden. 2019 heirateten sie und adoptierten zwei Jahre später ein kleines Mädchen, gefolgt von einem Jungen im Jahr 2022. Die beiden Frauen kümmern sich weiterhin zusammen um ihre gemeinsamen Kinder. Nach der Scheidung haben sie jeweils auch wieder die Liebe gefunden: Ashlyn ist nach wie vor mit Sophia liiert, während Ali erst im Juli dieses Jahres ihre eigene Beziehung öffentlich machte.

Getty Images Ashlyn Harris, Fußballerin

Jon Kopaloff/ Getty Images North America Sophia Bush und Ashlyn Harris bei L'Oréal Paris Women of Worth Celebration, Hollywood November 2024

