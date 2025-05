Deshalb schickt Herzogin Meghan ihren Kids täglich E-Mails

Herzogin Meghan (43) sorgt mit einer ganz besonderen Routine für Aufsehen: Fast jeden Abend setzt sich die Herzogin von Sussex an den Computer, um ihren beiden Kindern, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), eine E-Mail zu schreiben. Wie Meghan in dem Podcast "The Jamie Kern Lima Show" verriet, hält sie dabei besondere Momente des Tages fest – mal mit einem lustigen Foto vom Frühstück, mal mit kurzen Geschichten oder Gedanken. Inspiriert wurde sie, so sagt Meghan, von einer Freundin, die selbst Mutter ist. Sie will für Archie und Lilibet so ein digitales Tagebuch anlegen, auf das die Kinder später einmal zurückblicken können.

Die Ritualbeschreibung rührte die ehemalige Schauspielerin im Interview sogar zu Tränen, als sie schilderte, wie wertvoll ihr dieser tägliche Liebesbeweis ist. Meghan erklärte, irgendwann wolle sie den beiden das virtuelle Erinnerungsalbum überreichen: "Dann sage ich: 'Hier ist alles, was ich dir sagen wollte – wie sehr ich dich liebe und wie stolz ich auf dich bin'", verriet sie während der Aufzeichnung. Im Netz stößt Meghans ungewöhnliche Form von digitalem Scrapbooking auf viel Begeisterung. Zahlreiche Fans zeigten sich von der Idee berührt und kommentierten, wie "liebevoll" und "kreativ" sie diese Mama-Geste finden.

Hinter Meghans Herzblut-Aktionen steckt der Wunsch, ihren Kindern trotz des abgeschirmten Lebens in Kalifornien Nähe und Geborgenheit zu schenken. Seit sie mit Harry (40) und den Kindern aus England in die USA gezogen ist und sich von den royalen Verpflichtungen verabschiedet hat, legt die Herzogin besonderen Wert auf kleine familiäre Alltagsmomente. In der Vergangenheit sprach sie immer wieder davon, wie wichtig es ihr sei, dass Archie und Lilibet sich unabhängig von royalen Rollen frei entfalten können. Die E-Mail-Tradition zeigt, dass für Meghan nicht Titel und Status im Mittelpunkt stehen, sondern ehrliche Verbundenheit zu ihren Kindern.

Instagram / meghan Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie, März 2025

ActionPress / Backgrid Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, April 2025

