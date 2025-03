Chelsea Handler und Ralph Fiennes "haben Spaß miteinander"

Bandeln Ralph Fiennes (62) und Chelsea Handler (50) etwa miteinander an? Tatsächlich lernen die Schauspieler sich aktuell näher kennen, wie ein Insider erfahren haben will. Sie "verbringen Zeit miteinander und haben Spaß", berichtet die Quelle gegenüber TMZ. Bevor sie irgendetwas offiziell machen, wollen der Harry Potter-Star und die Comedian wohl erst einmal mehr über sich und ihre Verbindung herausfinden. Exklusiv daten sollen die zwei einander aber angeblich nicht.

Erste Gerüchte über eine Romanze zwischen Ralph und Chelsea entstanden durch einen gemeinsamen Auftritt bei den vergangenen Oscars-Afterpartys. Berichten zufolge haben die zwei die Party von Vanity Fair Arm in Arm verlassen, um anschließend gemeinsam auf Madonnas (66) Fete aufzukreuzen. Dort haben sie laut der Quelle dann bis in die frühen Morgenstunden ausgelassen miteinander gefeiert.

Scheint so, als hätte Ralph trotz der erneuten Oscars-Pleite noch einen gelungenen Abend gehabt. Der Filmstar war für seine Rolle im Film "Konklave" als bester Hauptdarsteller für einen Academy Award nominiert – doch auch seine mittlerweile dritte Nominierung blieb letzten Endes ohne Auszeichnung. Stattdessen ging der Preis an Hollywood-Kollege Adrien Brody (51), der die Academy mit seiner Verkörperung in "The Brutalist" von sich überzeugte.

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

Getty Images Adrien Brody mit seinem Oscar, März 2025

