Chelsea Handler verrät seltene Details zu ihrem Partner

Chelsea Handler (49) hat Details über ihr aktuelles Liebesleben enthüllt. Im Podcast "Call Her Daddy" spricht die Komikerin über ihren neuen Partner, dessen Identität sie streng geheim hält. Die beiden würden sich schon seit Jahren kennen, doch erst vor knapp sieben Monaten habe sich eine romantische Beziehung entwickelt. "Er ist unglaublich, sieht gut aus und versteht mich vollkommen", schwärmt Chelsea. Gleichzeitig erklärt sie, die Privatsphäre des Mannes schützen zu wollen, da sie aus vergangenen Erfahrungen gelernt habe: "Ich will nicht, dass er meiner Welt ausgesetzt wird", sagt sie.

Diese Zurückhaltung scheint wohl nachvollziehbar, wenn man an ihre vorherige Beziehung mit Jo Koy (53) denkt. Die beiden Comedians hatten sich über Jahre hinweg eine enge Freundschaft aufgebaut, bevor daraus im August 2021 eine Romanze wurde. Chelsea nannte ihn damals den Mann, der ihr "den Glauben an Männer zurückgebracht" habe. Doch nur knapp ein Jahr später scheiterte die Beziehung. Als Grund gab Chelsea an, dass sie bestimmte Kompromisse nicht mehr eingehen könne, ohne sich selbst zu verlieren. "Egal, wie sehr ich ihn liebte, ich war nicht bereit, mich selbst aufzugeben", sagte sie im Podcast "Now What?" von Brooke Shields (59). Die Trennung verlief letztlich einvernehmlich und ohne Groll.

Chelsea, die stets offen über ihre Unabhängigkeit spricht, ist bekannt dafür, gesellschaftliche Erwartungen an Frauen infrage zu stellen. Sie hat oft betont, wie glücklich sie als Single war und wie wichtig es ist, die eigenen Standards nicht zu senken. Auch Jo Koy, der in ihrer erfolgreichen Late-Night-Show "Chelsea Lately" oft zu Gast war, war zunächst von Chelseas direkter Art überrascht. Dass die beiden trotz der Trennung freundschaftlich verbunden zu bleiben scheinen, unterstreicht, welche Bedeutung Respekt und Ehrlichkeit für Chelsea in jeder Art von Beziehung haben. Details zu ihrem neuen Partner scheinen vorerst weiterhin ein Rätsel zu bleiben – und das ist ganz im Sinne der Komikerin.

Getty Images Jo Koy und Chelsea Handler, 2021

Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

