Chelsea Handler dementiert ihre Romanze mit Ralph Fiennes

Die Gerüchteküche um Ralph Fiennes (62) und Chelsea Handler (50) brodelt, nachdem die beiden Arm in Arm eine Afterparty der Oscars verließen. Doch Chelsea stellt jetzt in einem Interview mit ET klar: "Wir gingen von einer Party zu einer anderen – mit einer Gruppe von Leuten." Ein Date hatten die Komikerin und der Harry Potter-Star also nicht. "Ich glaube nicht, dass Ralph fürs Heiraten gemacht ist und ich glaube, ich bin es auch nicht", fügt die Ex von 50 Cent (49) lachend hinzu.

Tatsächlich ist Chelsea aktuell anderweitig vergeben. In einem Interview bei der "The Jamie Kern Lima Show" plauderte sie kurz nach den Oscars aus, dass sie seit rund neun Monaten jemanden datet. "Ich treffe mich jetzt mit jemandem, zu dem ich mich sehr hingezogen fühle und mit dem ich gerne S*x habe. Das ist eine wirklich gute Sache", schwärmte die Autorin. Um wen genau es sich bei dem Mystery Man handelt, und ob der Glückliche in der Öffentlichkeit steht, behielt die Blondine allerdings für sich.

Ralph mag heute nicht mehr viel von der Ehe halten, doch von 1993 bis 1997 war der Brite mit der Leinwandgröße Alex Kingston verheiratet, die er auf der Schauspielschule kennengelernt hatte. Während dieser Beziehung ist der Tony-Award-Gewinner laut The Independent allerdings fremdgegangen. Das Pikante: Seine Affäre war seine Theaterkollegin Francesca Annis, die in "Hamlet" seine Mutter gespielt hatte.

Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

