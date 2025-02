Chelsea Handler verspottet Justin Baldoni und Blake Lively

Dass die spitzzüngige Komikerin Chelsea Handler (49) auch bei ihren Moderationsjobs kein Blatt vor den Mund nimmt, ist bekannt. Für einige Kritiker ging sie jedoch mit ihrer Eröffnungsrede bei den Critics' Choice Awards 2025 zu weit, als sie den erbitterten Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) aufs Korn nahm. "Vielen Dank, dass ihr uns in diesen düsteren Zeiten eine Ablenkung verschafft habt", richtete sie das Wort sarkastisch an die beiden Schauspieler. Eine Anspielung auf den Titel ihres gemeinsamen Films It Ends With Us ließ sie dabei nicht aus, wie Us Weekly berichtet: "Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass es keine Fortsetzung geben wird. Es endet wirklich mit uns, Leute."

Blake hatte im Dezember 2024 Klage gegen ihren Schauspielkollegen eingereicht und warf ihm sexuelle Belästigung sowie gezielte Rufschädigung vor. Justin konterte im Januar mit einer Klage über rund 370 Millionen Euro gegen Blake, in der er sie beschuldigte, ihn öffentlich zu diffamieren, um ihre eigene Position zu stärken. Beide Lager trafen sich Anfang Februar erstmals vor Gericht, wobei der Richter sie aufforderte, den Streit nicht weiter in der Öffentlichkeit auszutragen. Die nächste Verhandlung ist für März 2026 angesetzt, allerdings scheint das Medienecho vorerst nicht abzureißen.

Für Chelsea war es bereits das dritte Mal, dass sie die begehrten Awards moderierte. Bekannt für ihre pointierten und oft bissigen Witze, ging sie neben Blake und Justin ebenso auf andere Prominente ein, darunter Ariana Grande (31). Sie habe sich laut der Komikerin beim Dreh zu Wicked in einen Zwerg verliebt. Damit nahm sie Bezug auf die frisch entfachte Romanze zwischen der "Glinda"-Darstellerin und ihrem Partner Ethan Slater (32), der in der gefeierten Musical-Verfilmung einen Gnom namens "Boq" verkörpert. Wie Us Weekly berichtet, sorgte dieser Gag allerdings kaum für Lacher im Publikum – besonders nicht bei Ariana.

Anzeige Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am "It Ends With Us"-Set

Anzeige Anzeige

Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

Anzeige Anzeige