Ganz Hollywood putzte sich für Critics' Choice Awards raus!

Glamouröser Starauflauf! Alle Jahre wieder versammeln sich Hollywoods Stars und Sternchen auf dem roten Teppich der Critics' Choice Awards, um die Preise für ihre schauspielerischen Leistungen entgegenzunehmen. Nominiert waren unter anderem Margot Robbie (33) und Ryan Gosling (43) für ihre Darbietung im Film "Barbie" – sie und weitere Stars haben sich für diesen Abend so richtig in Schale geworfen. Das sind die schönsten Looks!

Bei der 29. Verleihung der Critics' Choice Awards ging es besonders farbenfroh zu. Die Moderatorin des Abends, Chelsea Handler (48), wählte ein eng anliegendes Kleid in knalligem Gelb. Margot Robbie entschied sich für eine rote, schulterfreie Robe mit einem Kranz aus roten Rosen und einer Schleppe. Während sich die "Saltburn"- Darstellerin Rosamund Pike (44) in einem mit Pailletten besetzten Abendkleid in schimmerndem Türkis gehüllt hatte, zeigte sich ihre Kollegin Alison Oliver in einem cremefarbenen Midikleid und – anders als im Film – mit brünettem Haar.

Selbstverständlich zeigte sich auch die männliche Fraktion in Santa Monica von ihrer stylischsten Seite. Der für das Doku-Drama "Rustin" nominierte Colman Domingo trug einen senffarbenen Zweiteiler und einen über die Schulter geworfenen güldenen Mantel. Matt Bomer (46) setzte auf einen Look in maritimem Blau, und Produzent Lee Sung wählte einen rosafarbenen Anzug mit Ballerina-Stickmuster. Stars wie Barry Keoghan (31) und Cillian Murphy (47) setzten insgesamt auf edles Schwarz.

Margot Robbie bei den Critics' Choice Awards 2024

Colman Domingo bei der Filmpreisverleihung

Barry Keoghan bei den Critics Choice Awards 2024

