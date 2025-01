"Sexuelles Erwachen": Chelsea Handler freut sich auf die 50

Chelsea Handler (49) steht kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 25. Februar. In einem Interview mit Parade sprach die Komikerin darüber, wie diese neue Lebensphase sie nicht nur selbstbewusster macht, sondern auch ein "sexuelles Erwachen" mit sich bringt. "Es ist wahr, mit dem Alter wird man selbstbewusster, und ich hatte schon vorher viel davon", erzählte Chelsea. Sie fügte hinzu, dass sie sich weniger um äußere Details wie ihr Aussehen oder kleine Makel kümmere und stattdessen den Fokus darauf lege, sich gut zu fühlen. "Mein Leben ist genau das, was ich mir erhofft habe – nein, sogar mehr", so Chelsea.

Ihr Geburtstag markiert gleichzeitig auch die Veröffentlichung ihres siebten Buches, einer Sammlung von Essays mit dem Titel "I’ll Have What She’s Having". Darin beschreibt Chelsea humorvoll und verletzlich ihre Reise, die Frau zu werden, die sie heute ist. Das Buch kombiniert Anekdoten aus ihrer Kindheit und ihrem Leben mit ehrlichen Einblicken in ihre persönlichen Veränderungen. "Ich wollte meine Jugend einfach überspringen und direkt die glamouröse, mutige und erwachsene Version von mir sein", schreibt sie.

Im Interview betonte Chelsea außerdem, dass sie die Chance nutzen möchte, in ihrem neuen Lebensjahrzehnt unbekannte Wege einzuschlagen – unter anderem will sie sich auf die Schauspielerei konzentrieren, etwas, das sie bislang eher vernachlässigt hat. Für ihre runden Geburtstage ist die Entertainerin für außergewöhnliche Aktionen bekannt und sorgte in der Vergangenheit mit Skifahren in Unterwäsche oder freizügigen Instagram-Posts für Unterhaltung und Diskussionen. Dieses Jahr kündigte sie jedoch ein "großes Event" an und verriet: "Es wird viele Leute und hoffentlich auch Tiere involvieren."

Getty Images Chelsea Handler, Januar 2023

Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

