Chelsea Hendler verteilte bei der Oscar-Afterparty Drogen

Chelsea Handler (50) sprach in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live!" offen über ihren Umgang mit Drogen. So verteilte die Komikerin auf der prestigeträchtigen Vanity Fair Oscars Afterparty "natürliche Drogen" wie Psilocybin und LSD mit den prominenten Gästen. "Ich liebe es, Drogen zu teilen! Ich habe allen welche gegeben und gesagt: 'Nehmt das, ihr werdet eine tolle Zeit haben'", berichtete Chelsea dem Publikum. Dabei betonte sie, dass sie sich von gefährlichen Straßendrogen wie Kokain oder Heroin distanziere und stets auf kontrollierte Micro-Dosierungen achte.

Im Gespräch mit Jimmy Kimmel (57) enthüllte die 50-Jährige, dass sie schon lange offen mit ihren Erfahrungen mit Drogen umgeht. Unter anderem feierte sie ihren runden Geburtstag am 25. Februar in den verschneiten Bergen – lediglich bekleidet mit einem roten Bikini und begleitet von etwa 30 weiteren Frauen. Auch bei dieser Feierlichkeit habe die "Das gibt Ärger"-Darstellerin LSD in geringen Mengen konsumiert, was laut ihrer Aussage die Erfahrung intensiviert habe. "Es verstärkt einfach alles, was du erlebst. Wenn du einen großartigen Tag hast, macht es ihn noch besser", erklärte die TV-Persönlichkeit lächelnd. Über ihre "Drogenpolitik" sagte Chelsea zudem, dass sie sich jedes Mal über den Gesundheitszustand derjenigen informiere, denen sie etwas reicht: "Ich bin da nicht leichtsinnig."

Chelsea hat sich in den letzten Jahren immer wieder als Verfechterin einer offeneren Haltung gegenüber Drogen hervorgetan. In ihrer Netflix-Doku "Chelsea Does" ging sie bereits 2016 auf die experimentelle Verwendung von Rauschmitteln ein und untersuchte deren Wirkung unter ärztlicher Aufsicht. Sie ist überzeugt davon, dass bestimmte Substanzen positiv auf die mentale Gesundheit wirken können. Neben ihren Lifestyle-Äußerungen bringt die Entertainerin derzeit neues Lesematerial auf den Markt: Ihr Buch "I’ll Have What She’s Having" soll laut ihr das Selbstbewusstsein der Leserinnen und Leser stärken und mit Optimismus inspirieren. "Ich möchte, dass die Leute sich genauso gut fühlen, wie ich es tue", betonte sie abschließend.

Getty Images Chelsea Handler bei der Baumbeleuchtungs-Zeremonie des The Cosmopolitan in Las Vegas

Getty Images Chelsea Handler, Komikerin

