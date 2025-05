Darum interviewt Chelsea Handler heute kaum noch Promis

Chelsea Handler (50) hat in einer Fragerunde auf der diesjährigen PHM Healthfront Conference in New York City am 1. Mai offenbart, warum sie heute deutlich weniger Prominente interviewt als früher. Die Comedian und Bestsellerautorin, die ihre ersten Erfolge mit der Late-Night-Show "Chelsea Lately" feierte, erklärte vor Publikum, dass sie sich nach Jahren im Gespräch mit Stars "ausgebrannt" gefühlt habe. Stattdessen verfolgt sie jetzt mit ihrem Podcast "Dear Chelsea", den sie zusammen mit Catherine Law moderiert, einen anderen Ansatz: "Ich bin damit durch. Ich brauche Gespräche mit echten Leuten", erzählte sie laut People.

Nach einer intensiven Zeit in der Therapie entwickelte Chelsea das Bedürfnis, ihre Erfahrungen und ihr neues Wissen mit normalen Menschen zu teilen. Besonders ihr früherer Therapeut Dan Siegel habe sie geprägt und erscheine deshalb immer wieder in ihrem Podcast, so auch schon 2019 bei "Life Will Be the Death of Me" und später erneut bei "Dear Chelsea". Die Comedian sieht Therapie als eine Art Masterstudium in eigener Sache und nimmt ihre Entwicklung sehr ernst: "Ich habe Therapie wie einen Studiengang behandelt. Ich wollte alles darüber lernen, wie ich und der menschliche Geist funktionieren", berichtete sie offen. Obwohl auch ab und zu noch prominente Gäste – zuletzt etwa Rob Lowe (61) oder Naomi Watts (56) – bei ihr auftreten, liegt der Fokus nun auf den Alltagssorgen ihrer Hörerinnen und Hörer.

Neben ihrem Humor ist Chelsea längst dafür bekannt, auch auf privater Ebene kein Blatt vor den Mund zu nehmen. In ihrem Podcast gibt sie freimütig Ratschläge zu Liebe, Sex, Familie und Trauer, oft ungefragt und immer direkt. Sie macht stets deutlich, wie sehr ihr Therapie geholfen habe – betont aber auch, dass sich viele diese Unterstützung leider nicht leisten können. Persönliche Offenheit zieht sich wie ein roter Faden durch Chelseas öffentliches Leben. Immer wieder hebt sie auch in ihrem Podcast hervor, wie wichtig es ihr ist, anderen zu helfen und echte Verbindungen jenseits von Glamour und Hollywood zu schaffen. Wer eigene Probleme oder Fragen hat, kann sich direkt an Chelsea und ihr Team wenden. Diese Entwicklung scheint für die ehemalige TV-Moderatorin von großer Bedeutung zu sein.

Chelsea Handler, Komikerin

Chelsea Handler, Januar 2023

