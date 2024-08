Drena De Niro traurig: Sohn Leandro wäre heute 21 geworden

Drena De Niro (52), die Tochter von Schauspiellegende Robert De Niro (80), gedachte am Sonntag ihres verstorbenen Sohnes Leandro De Niro Rodriguez (✝19). Er hätte an diesem Tag seinen 21. Geburtstag gefeiert. In einer bewegenden Instagram-Story teilte die Schauspielerin ein Babyfoto von Leandro und schrieb dazu: "Alles Gute zum 21. Geburtstag oben im Himmelskosmos, mein kleiner Engel. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken." Leandro war vor über einem Jahr im Alter von 19 Jahren verstorben. Auch Leandros Vater Carlos Rodriguez erinnerte an seinen Sohn mit einem Post und den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschöner Junge."

Schon im vergangenen Monat, genau ein Jahr nach Leandros Tod, hatte Drena eine rührende Reihe von Fotos aus dem Leben ihres Sohnes im Netz gepostet, darunter auch ein Bild seines Grabes, das mit Blumen geschmückt war. Wie schmerzlich die Promi-Tochter ihren Sohn vermisst, machte sie mit der Bildunterschrift deutlich: "Heute haben wir den süßen wilden Jungen Leo gefeiert. In deiner kurzen Zeit hier hast du die Welt zu einem schöneren Ort gemacht. Du wirst zutiefst geliebt, wie die Sonne den Mond und der Mond das Meer liebt."

Leandro verstarb am 2. Juli 2023 an den Folgen einer versehentlichen Drogenüberdosis, wie der Gerichtsmediziner damals bestätigte. Wie Daily Mail damals berichtete, meldete sich auch sein Großvater Robert und teilte seinen Schmerz mit: "Ich bin zutiefst erschüttert über den Verlust meines geliebten Enkels Leo. Wir sind dankbar für die vielen Beileidsbekundungen und bitten um Privatsphäre, um diesen schweren Verlust zu verarbeiten." Die Polizei von New York hatte am 2. Juli 2023 vermeldet, dass Leandro bewusstlos und nicht ansprechbar aufgefunden wurde und noch am Fundort von den Rettungskräften für tot erklärt wurde.

Instagram / drenadeniro Ein Kinderfoto von Leandro De Niro Rodriguez

Instagram / drenadeniro Leandro De Niro Rodriguez, Drena De Niro und Robert De Niro

