Alfons Schuhbeck ist derzeit trotz Haftstrafe auf freiem Fuß

Alfons Schuhbeck (76), der bekannte Münchner Starkoch, ist überraschend wieder auf freiem Fuß – und das, obwohl er eigentlich eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Am Morgen seines 76. Geburtstags wurde er am Platzl in München gesichtet, wie er maskiert und mit Sonnenbrille sowie Mütze sein Wohnhaus verließ und in ein Auto stieg. Laut Informationen von Bild hält Alfons sich wohl schon seit vier Wochen wieder in seiner Wohnung auf, obwohl seine Entlassung ursprünglich erst für Oktober 2026 vorgesehen war. Offiziell sitzt er eine über drei Jahre andauernde Strafe wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro ab.

Hintergrund dieser überraschenden Wendung ist laut dem Magazin eine schwerwiegende Erkrankung des berühmten Gastronomen, die eine medizinische Versorgung außerhalb der JVA Rothenfeld erforderlich macht. Die Haftstrafe wurde deshalb vorübergehend ausgesetzt und Alfons steht weder unter Hausarrest noch unter besonderer Kontrolle – stattdessen setzt die Justiz auf sein Verantwortungsgefühl. Dennoch wird die Situation für ihn nicht einfacher, denn ab Ende Juni steht ihm am Landgericht München ein weiterer Prozess wegen des Verdachts auf Betrug, Insolvenzverschleppung und Veruntreuung bevor, der im schlimmsten Fall bis zu fünf Jahre zusätzliche Haft bedeuten könnte. Auf Nachfrage wollte sein Anwalt keinen Kommentar zu den aktuellen Umständen abgeben.

Zuletzt wartete Alfons im Gefängnis auf seinen nächsten Prozess. Die Anklagen gegen ihn hatten sich verzögert, weil die zuständigen Richter stark ausgelastet waren. Für den bekannten Autor von Kochbüchern und langjährigen Betreiber mehrerer Lokale am Münchner Platzl war damit keine Klarheit in Sicht – eine Situation, die nach Einschätzung seines damaligen Anwalts an seinen Nerven zehrte. Mit seiner aktuellen gesundheitlichen Situation kommt nun eine weitere Belastung hinzu. Alfons, der jahrelang als Münchens Vorzeige-Koch galt, musste nicht nur seine gastronomischen Betriebe aufgeben, sondern auch einen enormen gesellschaftlichen Absturz verkraften. Die Entwicklungen rund um seine Prozesse werden daher weiterhin mit viel Aufmerksamkeit verfolgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

Anzeige Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

Anzeige Anzeige