Rund 1.000 Euro: Alfons Schuhbeck macht Pension öffentlich

Alfons Schuhbeck (76), der Münchner Star-Koch, hat vor dem Landgericht München I offenbart, dass er monatlich nur 1.138,76 Euro Pension erhält. Wohlgemerkt ist das immer noch ein Quäntchen mehr als die gesetzliche Durchschnittsrente hierzulande, die laut Handelsblatt im Jahr 2023 bei 1.102 Euro lag. "Davon lebe ich", erklärte der 76-Jährige. Seine finanzielle Situation sei jedoch äußerst prekär: Die Krankenversicherung werde von seinem Bruder bezahlt, und die Miete für seine monatlich 4.800 Euro teure Wohnung könne er nicht vollständig begleichen. Freunde unterstützen ihn zwar finanziell, doch das reiche nicht aus. Alfons räumte laut kurier.at ein, dass er nun umdenken und umstrukturieren müsse: "Insgesamt muss ich meine persönlichen Verhältnisse neu ordnen."

Am zweiten Prozesstag, an dem er zudem Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machte, erklärte er: "Das alles ist mir über den Kopf gewachsen." Vor Gericht wurde zudem bekannt, dass die Firmen des ehemaligen Starkochs bereits vor der offiziellen Anmeldung der Insolvenz zahlungsunfähig waren. Eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft schilderte, wie sie mithilfe seitenlanger Excel-Tabellen die Finanzlage von elf Firmen aus dem sogenannten "Schuhbeck-Imperium" untersucht habe. Dabei stellte sich heraus, dass die Forderungen der Gläubiger die liquiden Mittel deutlich überstiegen. Die Vorwürfe gegen Alfons wiegen schwer: Insolvenzverschleppung und Betrug mit Corona-Hilfen stehen im Raum. Er gibt die Vorwürfe zu, hält jedoch fest, dass er sich auf Ratschläge seines damaligen Steuerberaters verlassen habe.

Nach einem Leben voller Erfolg und harter Arbeit hat sich die Situation für Alfons dramatisch verändert. "Ich bin vermögenslos", hieß es von ihm bereits in einem früheren Auftritt vor Gericht. Der einst gefeierte Gastronom, der für seine Kochkünste und Fernsehauftritte bekannt war, kämpft nicht nur mit rechtlichen und finanziellen Problemen, sondern auch mit seiner Gesundheit: Der Chefkoch, der für seine bayerisch-mediterrane Küche geschätzt wurde, ist unheilbar an Krebs erkrankt. Mit Schulden in Millionenhöhe blickt der erloschene Stern am kulinarischen Himmel in eine ungewisse Zukunft.

Getty Images Alfons Schuhbeck im Oktober 2022

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

Getty Images Alfons Schuhbeck im November 2022