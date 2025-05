Fake-Todesmeldung: US5-Mikel Johnson meldet sich persönlich

Großer Schock für die Fans von Mikel Johnson (37): Nach einer vermeintlichen Todesmeldung hat sich der Musiker nun persönlich zu Wort gemeldet und mit deutlichen Worten Entwarnung gegeben. In seiner Instagram-Story betonte Mikel, dass es ihm gut gehe und er keineswegs verstorben sei. "Ein sehr böser Mensch hat sich ans Werk gemacht und meinen Account benutzt, um euch allen einen Schrecken zu bereiten", schrieb der Sänger und stellte klar, dass sein Instagram-, WhatsApp- und iCloud-Account gehackt worden waren. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei seinen Fans für die entstandene Verwirrung und bedankte sich für die große Anteilnahme. "Ich bin geschockt, wie viele Menschen sich Sorgen gemacht haben und Klarheit wollten." Besonderen Dank richtete er an seinen Freund und ehemaligen Bandkollegen Jay Khan (43), der sich während der turbulenten Zeit um Aufklärung bemühte.

Die Nachricht über den angeblichen Tod von Mikel verbreitete sich zuvor rasend schnell in den sozialen Medien und sorgte für große Bestürzung unter seinen Anhängern und Weggefährten. Da Mikel zuletzt eine bewusste Social-Media-Pause eingelegt hatte, war es selbst engen Kontakten zunächst unmöglich, direkt mit ihm in Verbindung zu treten. Die Unsicherheit führte dazu, dass sich Jay in mehreren Videobotschaften an die Öffentlichkeit wandte, um zu klären, was wirklich geschehen war. Nach intensiver Recherche und zahlreichen Gesprächen mit internationalen Kontakten bestätigte er schließlich, dass es sich bei der Todesmeldung um eine Falschmeldung nach einem Hackerangriff handelte.

Auch abseits des Schocks um die Fake News sorgen die US5-Stars immer wieder für Aufmerksamkeit. Die freundschaftliche Verbindung zwischen Mikel und Jay erweist sich gerade in schwierigen Momenten als besonders stark. Immer wieder äußerten beide in Interviews oder auf Social Media ihren gegenseitigen Respekt und ihre Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit in der Boyband. Für seine Fans ist Mikel ohnehin ein Idol, da er sich trotz Ruhm stets nahbar gezeigt hat. Der Musiker ist bekannt dafür, mit Fans im persönlichen Austausch zu stehen und auch Details über sein Privatleben zu teilen. Im Hintergrund gibt er sich naturverbunden und betont, wie wichtig ihm Auszeiten abseits der digitalen Welt sind – was ihn nun ironischerweise zum Opfer des Hackerangriffs werden ließ.

